SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Banu Alkan'ın sır gibi sakladığı gerçek adı ortaya çıktı! Yeşilçam'ın Afrodit'ini yıllardır yanlış tanımışız! İşte Banu Alkan'ın gerçek adı...

Türk sinemasının efsanevi isimlerinden Banu Alkan'ın gerçek adı ortaya çıktı! Yeşilçam'ın Afrodit'i olarak tanınan ünlü oyuncu meğer gerçek ismi yıllardır sır gibi saklamış. Banu Alkan olarak bilinen ünlü yıldızın asıl adı, hem hayranlarını hem de magazin dünyasını şoke etti. Yıllardır sahne adıyla anılan Banu Alkan'ın gerçek adı meğer...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 22:17 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 22:20
Banu Alkan’ın sır gibi sakladığı gerçek adı ortaya çıktı! Yeşilçam’ın Afrodit’ini yıllardır yanlış tanımışız! İşte Banu Alkan’ın gerçek adı... 1

Yeşilçam'da 'Afrodit' lakaplı oyuncusu Banu Alkan, iş insanı Kemal Yıldız'la ilk evliliğini yaptı.

Banu Alkan’ın sır gibi sakladığı gerçek adı ortaya çıktı! Yeşilçam’ın Afrodit’ini yıllardır yanlış tanımışız! İşte Banu Alkan’ın gerçek adı... 2

Banu Alkan, 1987 yılında başrolünde yer aldığı ve fenomen olan Türk filmi Afrodit'ten sonra bu isimler anılmıştı.

Banu Alkan’ın sır gibi sakladığı gerçek adı ortaya çıktı! Yeşilçam’ın Afrodit’ini yıllardır yanlış tanımışız! İşte Banu Alkan’ın gerçek adı... 3

Ancak yıllar sonra Banu Alkan hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı.

SON DAKİKA