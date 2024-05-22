Banu Alkan'ın sır gibi sakladığı gerçek adı ortaya çıktı! Yeşilçam'ın Afrodit'ini yıllardır yanlış tanımışız! İşte Banu Alkan'ın gerçek adı...

Türk sinemasının efsanevi isimlerinden Banu Alkan'ın gerçek adı ortaya çıktı! Yeşilçam'ın Afrodit'i olarak tanınan ünlü oyuncu meğer gerçek ismi yıllardır sır gibi saklamış. Banu Alkan olarak bilinen ünlü yıldızın asıl adı, hem hayranlarını hem de magazin dünyasını şoke etti. Yıllardır sahne adıyla anılan Banu Alkan'ın gerçek adı meğer...