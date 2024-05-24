42 yaşında 2 çocuk annesi Pınar Aydın’ın son haline bakın! Arka Sokaklar’ın Pınar’ı pılını pırtını toplayıp Giresun'a yerleşmişti...

Akademi Türkiye yarışmasıyla tanınan ve arka Sokaklar dizisiyle hafızalara kazınan Pınar Aydın, Harun Ovalıoğlu ile evlendikten sonra Giresun'a taşındı ve çocuk sahibi oldu. Kariyerinin zirvesindeyken kameralara veda edip gözlerden uzak bir yaşan sürdürmeye başlayan Aydın, yıllar sonra son haliyle gündeme geldi. Son haliyle sosyal medyayı ikiye bölen ünlü isim için bazı Instagram kullanıcıları, "Tanıyamadım" yorumunda bulundu. İşte Pınar Aydın'ın son hali...