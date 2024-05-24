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42 yaşında 2 çocuk annesi Pınar Aydın’ın son haline bakın! Arka Sokaklar’ın Pınar’ı pılını pırtını toplayıp Giresun'a yerleşmişti...

Akademi Türkiye yarışmasıyla tanınan ve arka Sokaklar dizisiyle hafızalara kazınan Pınar Aydın, Harun Ovalıoğlu ile evlendikten sonra Giresun'a taşındı ve çocuk sahibi oldu. Kariyerinin zirvesindeyken kameralara veda edip gözlerden uzak bir yaşan sürdürmeye başlayan Aydın, yıllar sonra son haliyle gündeme geldi. Son haliyle sosyal medyayı ikiye bölen ünlü isim için bazı Instagram kullanıcıları, "Tanıyamadım" yorumunda bulundu. İşte Pınar Aydın'ın son hali...

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 09:03 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 09:03
42 yaşında 2 çocuk annesi Pınar Aydın’ın son haline bakın! Arka Sokaklar’ın Pınar’ı pılını pırtını toplayıp Giresun’a yerleşmişti... 1

Akademi Türkiye yarışmasıyla ünlenen Pınar Aydın, Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Rıza Soylu'nun kızı Pınar karakteriyle hafızalara kazındı.

42 yaşında 2 çocuk annesi Pınar Aydın’ın son haline bakın! Arka Sokaklar’ın Pınar’ı pılını pırtını toplayıp Giresun’a yerleşmişti... 2

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Aydın, evlendikten sonra Giresun'a taşındı ve çocuk sahibi oldu.

42 yaşında 2 çocuk annesi Pınar Aydın’ın son haline bakın! Arka Sokaklar’ın Pınar’ı pılını pırtını toplayıp Giresun’a yerleşmişti... 3

Şimdilerde bambaşka bir hayat sürdüren ünlü isim, yıllar sonra son haliyle gündeme geldi.

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