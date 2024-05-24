PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) yaz okulları tarihleri netleşti!

TÜGVA 24 Haziran ve 9 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan yaz okullarıyla çocukların bir yandan eğlenceli işler yaparken diğer yandan da güçlü, inançlı, vatanperver bireyler olarak yetişmesini hedefliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 08:56 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 08:56
Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA yaz okulları tarihleri netleşti!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) 24 Haziran-9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştireceği Yaz Okulu Programı için Bağcılar Belediyesi Mahmutbey Stadyumu'nda lansman düzenlendi.

Programa katılan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öğrenciliği yıllarında sporla ilgilendiğini belirterek "Futbol, voleybol oynamış, atletizm yapmış. Bunları yaparken aynı zamanda okulunun şiir yarışmalarına katılmış, münazara takımında rol almış. Yani okulun dışındaki etkinlikleriyle Cumhurbaşkanımız yetişmiş. Demek ki okul demek sadece ders demek, sınavlara çalışmak demek değil. Okul demek aynı zamanda ders dışında yaptığınız projeler, sporlar, takım çalışmaları, gönüllülük çalışmaları, bunlar çok önemli" dedi.

Bilal Erdoğan, "Cumhurbaşkanımızın açtığı yolda Türkiye'yi 21'inci yüzyılın lider ülkesi yapmak için çalışacaksınız. Ama bu çalışmak dersten, test skorlarından ibaret değil, okul dışında da kendinize, ailenize, toplumunuza, mahallenize faydalı işler yapacaksınız. Ama tabii ki arkadaşlarınızla beraber sporla, kültür-sanatla, oyunla, eğlenceyle, hoşça vakit geçirerek bütün bunları yapacaksınız" ifadelerini kullandı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında flaş gelişme! Müdürler birbirlerini sattılar! Müfettişler en kritik soruyu sormadı
Başkan Erdoğan’dan MKYK’da ’değişim’ mesajı: Kırmadan, dökmeden küstürmeden, tamamlayacağız!
Bağ-Kur’luya 5 yıl erken emeklilik müjdesi! 7 bin 200 prim gününü doldurmak yeterli! Peki kapsamda kimler olacak? Nasıl uygulanacak?
FETÖ’cü profesör Süleyman Salih Zoroğlu hayatını kararttığı çocuklarla duruşmada yüz yüze geldi! Mahkeme başkanından skandal talep
İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin hayatını kaybettiği kazanın ön raporunu A Haber ekranlara getirdi! Suikast mi düzenlendi?
Hazine Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı! İşte ekonomide 3 temel hedef
ÖZEL I Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş! Salih Uçan ve Cenk Tosun duygularını takvim.com.tr ile paylaştı
Başıboş köpek sorununun korkunç bilançosu: Kimi öldü kimi parçalandı, kimi yaralandı!
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’dan Jose Mourinho’ya olay sözler: Benden daha iyisini yapamaz
100 yarışmacı, 100 kategori, 1.000.000 TL ödül! İzlenme rekorları kıran yeni nesil yarışma ’Alan’ Oktay Kaynarca’nın sunumuyla yakında ATV’de
Kayıp koruma Cevad Mihrabi, İbrahim Reisi’nin cenazesinde ortaya çıktı! O iddia ortalığı karıştırmıştı
Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş! Kartal kupaya pençe attı | Başkan Erdoğan’dan tebrik
Alman fondaşı DW sokak köpekleri üzerinden algıya soyundu!
Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifi TBMM’de kabul edildi
PKK’lı Bese Hozat’ın ’Mehmetçik’ korkusu! Saldırılar durmuyor diyerek çaresizlik itirafında bulundu: Bizi kapsamlı şekilde vuracaklar
SON DAKİKA