Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) yaz okulları tarihleri netleşti!

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) 24 Haziran-9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştireceği Yaz Okulu Programı için Bağcılar Belediyesi Mahmutbey Stadyumu'nda lansman düzenlendi.

Programa katılan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öğrenciliği yıllarında sporla ilgilendiğini belirterek "Futbol, voleybol oynamış, atletizm yapmış. Bunları yaparken aynı zamanda okulunun şiir yarışmalarına katılmış, münazara takımında rol almış. Yani okulun dışındaki etkinlikleriyle Cumhurbaşkanımız yetişmiş. Demek ki okul demek sadece ders demek, sınavlara çalışmak demek değil. Okul demek aynı zamanda ders dışında yaptığınız projeler, sporlar, takım çalışmaları, gönüllülük çalışmaları, bunlar çok önemli" dedi.

Bilal Erdoğan, "Cumhurbaşkanımızın açtığı yolda Türkiye'yi 21'inci yüzyılın lider ülkesi yapmak için çalışacaksınız. Ama bu çalışmak dersten, test skorlarından ibaret değil, okul dışında da kendinize, ailenize, toplumunuza, mahallenize faydalı işler yapacaksınız. Ama tabii ki arkadaşlarınızla beraber sporla, kültür-sanatla, oyunla, eğlenceyle, hoşça vakit geçirerek bütün bunları yapacaksınız" ifadelerini kullandı.