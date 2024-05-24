T.C.
KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/105 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇESİ HALİFE KÖYÜ
MEVKİİ : TABAKYAZISI
PAFTA NO :
ADA NO : 166
PARSEL NO : 48
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 5,025,03
MALİKİN ADI VE SOYADI : SAFİYE KÜTEN
SAİME USLU
MUSTAFA KİRENCİ
ŞAKİR USLU
LÜTFİ USLU
ALİYE USLU
SELAHATTİN USLU
SATI USLU
CEVDET USLU
CAHİT USLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/105 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Basın No: ILN02036735
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