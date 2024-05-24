Fiat Egea EASY 439.300 TL, Megane Sedan 702.900 TL’ye, Renault Clio ise 580.900 TL’den satılıyor! Bu araçlar yarı fiyatına satılıyor

2024 Renault Clio techno esprit alpine E-Tech full hybrid 145hp - 796.900 TL
Fiat, 2024 model yılı için çeşitli modellerde ve motor seçeneklerinde araçlar sunuyor. İşte bazı modeller ve fiyatları:
2024 Fiat Egea EASY 1.4 Fire 95 HP
Fiyat: 439.300 TL
2024 Fiat Egea EASY 1.3 M.Jet 95 HP
Fiyat: 539.200 TL
2024 Fiat Egea URBAN 1.4 Fire 95 HP
Fiyat: 472.600 TL
2024 Fiat Egea LOUNGE 1.4 Fire 95 HP
Fiyat: 500.400 TL
2024 Fiat Egea LIMITED 1.3 M.Jet 95 HP
Fiyat: 528.200 TL
Bu modeller, farklı ihtiyaç ve beklentilere uygun çeşitlilikte olup, sınırlı sayıda özel fiyat avantajı ile sunuluyor. Otomobil almayı düşünenler için bu fırsatları değerlendirmek büyük önem taşıyor.
NOT: Araç fiyatları engelli vatandaşlar için indirimli fiyatlardır. Fiyat listesi her an değişebilir. Otomobil firmalarının internet sitelerine bakabilirsiniz.