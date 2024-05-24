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Fiat Egea EASY 439.300 TL, Megane Sedan 702.900 TL'ye, Renault Clio ise 580.900 TL'den satılıyor! Bu araçlar yarı fiyatına satılıyor

Türkiye otomobil piyasasında önemli bir gelişme yaşanıyor. 2024 model Fiat ve Renault otomobiller, sınırlı sayıda ve özel fiyatlarla otomobil tutkunlarının beğenisine sunuluyor. Bu eşsiz fırsat, hem yeni bir araç sahibi olmak isteyenler hem de mevcut araçlarını yenilemek isteyenler için kaçırılmayacak bir avantaj sunuyor. Özellikle Fiat ve Renault markalarının sunduğu bu özel kampanya, sınırlı sayıda araçla sınırlı olup, piyasada büyük ilgi uyandırıyor. Fiat'ın yeni modelleri, şık tasarımı ve gelişmiş teknolojik özellikleri ile dikkat çekerken, Renault'nun modelleri de yüksek performans ve konforu bir arada sunuyor. Bu otomobiller, sadece uygun fiyatlarla değil, aynı zamanda yenilikçi donanımları ve güvenlik özellikleri ile de öne çıkıyor.

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 08:31 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 08:31
Fiat Egea EASY 439.300 TL, Megane Sedan 702.900 TL’ye, Renault Clio ise 580.900 TL’den satılıyor! Bu araçlar yarı fiyatına satılıyor

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Son dönemde sıfır kilometre otomobil piyasasında önemli fiyat gelişmeleri yaşanıyor. Otomobil firmaları, pandemi sonrası dönemde artan siparişlere yetişmekte zorlanırken, yüksek fiyatlar nedeniyle talepte büyük bir düşüş yaşandı. Bu durum, firmaların stoklarında bekleyen otomobilleri satamaz hale gelmelerine yol açtı.

ÖTV Muafiyetli Satışlar

Sıfır kilometre otomobil alımlarında büyük bir maliyet kalemi olan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), bazı durumlar için muaf tutulabiliyor. ÖTV muafiyeti, özellikle yüzde 90 ve üzerinde engeli olan bireyler için geçerli olup, bu durumda araç fiyatları yaklaşık yüzde 40 oranında düşebiliyor.

Bu muafiyetten yararlanabilmek için müşterilerin bu hakkı beş yıllık dönemlerde bir kez kullanabileceklerini bilmeleri gerekiyor. Ayrıca, muafiyetli olarak satın alınan araçlar beş yıl içinde satılamıyor; satılması durumunda ÖTV avantajı kaybediliyor ve devlet, muaf olunan ÖTV'yi faizi ile beraber tahsil ediyor.

Otomobil kullanırken bu hatayı yapan çıra gibi yanar

2024 Renault Modelleri ve Fiyatları

Renault, 2024 model yılı için çeşitli modellerde ve motor seçeneklerinde araçlar sunuyor. İşte bazı modeller ve fiyatları:

2024 Renault Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 Bg - 702.900 TL

2024 Renault Megane Sedan Joy 1.3 TCe EDC 140 bg - 795.000 TL

2024 Renault Megane Sedan Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 Bg - 809.500 TL

2024 Renault Megane Sedan Touch 1.3 TCe EDC 140 Bg - 839.600 TL

2024 Renault Megane Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg - 965.900 TL

2024 Renault Megane Sedan İcon 1.3 TCe EDC 140 Bg - 896.600 TL

2024 Renault Megane Sedan Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg - 1.015.800 TL

Renault Clio serisi için de çeşitli modeller ve fiyatlar şu şekilde:

2024 Renault Clio equilibre 1.0 SCe 65 hp - 580.900 TL

2024 Renault Clio equilibre 1.0 TCe x-tronic 90 hp - 644.500 TL

2024 Renault Clio evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp - 673.500 TL

2024 Renault Clio techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90h - 708.000 TL

2024 Renault Clio techno esprit alpine E-Tech full hybrid 145hp - 796.900 TL

Fiat, 2024 model yılı için çeşitli modellerde ve motor seçeneklerinde araçlar sunuyor. İşte bazı modeller ve fiyatları:

2024 Fiat Egea EASY 1.4 Fire 95 HP

Fiyat: 439.300 TL

2024 Fiat Egea EASY 1.3 M.Jet 95 HP

Fiyat: 539.200 TL

2024 Fiat Egea URBAN 1.4 Fire 95 HP

Fiyat: 472.600 TL

2024 Fiat Egea LOUNGE 1.4 Fire 95 HP

Fiyat: 500.400 TL

2024 Fiat Egea LIMITED 1.3 M.Jet 95 HP

Fiyat: 528.200 TL

Bu modeller, farklı ihtiyaç ve beklentilere uygun çeşitlilikte olup, sınırlı sayıda özel fiyat avantajı ile sunuluyor. Otomobil almayı düşünenler için bu fırsatları değerlendirmek büyük önem taşıyor.

NOT: Araç fiyatları engelli vatandaşlar için indirimli fiyatlardır. Fiyat listesi her an değişebilir. Otomobil firmalarının internet sitelerine bakabilirsiniz.

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