Başıboş köpek sorununun korkunç bilançosu: Kimi öldü kimi parçalandı, kimi yaralandı!

Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Koruma Derneği'nin raporuna göre, 2023 yılının ilk 8 ayında yaşanan ölüm sayısı 6'sı çocuk 23 kişiyi buldu. Basına yansımayan onlarca vaka bulunurken karantinalara neden olan kuduz salgınları da endişe uyandırıyor.
20 AYDA 53 CAN ALDI
Buna göre, 2022'de köpeklerin saldırdığı 13 kişi hayatını kaybederken köpeklerin kovaladığı vatandaşların 20'si ise trafik kazasında öldü. Başıboş köpekler 2022 yılında toplamda 7'si çocuk 33 can almıştı.
2023 Aralık ayına kadar toplamda ise 13'ü çocuk 56 vatandaş köpek saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.
Adana'da tarlada soğan başağı toplayan yaşlı kadın köpeklerin saldırısı sonucu feci şekilde hayatını kaybetti. 72 yaşındaki Şerife Arısan soğan başağı toplamak için tarlaya gitti. Bir süre sonra başıboş köpekler Arısan'a saldırdı. Köpeklerden kaçamayan yaşlı kadın yaklaşık 20 dakika boyunca saldırıya maruz kaldı. Yaşlı kadının cansız bedeni, tarla sahibi tarafından parçalanmış halde bulundu.