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Başıboş köpek sorununun korkunç bilançosu: Kimi öldü kimi parçalandı, kimi yaralandı!

Kazalar, yaralanmalar, ölümler... Her geçen gün bir yenisinin daha eklendiği başıboş köpek sorunu; ulaşabildiği en tehlikeli boyutlara ulaştı. Artık bir 'milli güvenlik sorunu' olarak görülen bu problem, yetkililer tarafından çözüme kavuşturulmayı bekliyor. Uzun süredir başıboş köpeklerin sıkıştırma ve saldırılarına maruz kalarak yaralanan ve hatta hayatını kaybeden vatandaşların haberlerini derledik.

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Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 23:00 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 23:51
Başıboş köpek sorununun korkunç bilançosu: Kimi öldü kimi parçalandı, kimi yaralandı! 1

Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Koruma Derneği'nin raporuna göre, 2023 yılının ilk 8 ayında yaşanan ölüm sayısı 6'sı çocuk 23 kişiyi buldu. Basına yansımayan onlarca vaka bulunurken karantinalara neden olan kuduz salgınları da endişe uyandırıyor.

20 AYDA 53 CAN ALDI

Buna göre, 2022'de köpeklerin saldırdığı 13 kişi hayatını kaybederken köpeklerin kovaladığı vatandaşların 20'si ise trafik kazasında öldü. Başıboş köpekler 2022 yılında toplamda 7'si çocuk 33 can almıştı.

2023 Aralık ayına kadar toplamda ise 13'ü çocuk 56 vatandaş köpek saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

Başıboş köpek sorununun korkunç bilançosu: Kimi öldü kimi parçalandı, kimi yaralandı! 2

Antalya'da sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar... Henüz 10 yaşındaydı. Antalya'nın Serik ilçesinde 5 Mart'ta sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak ağır yaralanan 10 yaşındaki kız çocuğu hastanede tedavi altına alınmıştı. 23 gün süren tedavisi sırasında beyninde pıhtı atması nedeniyle ikinci ameliyat yapılmış ve sağ bacağı diz üstünden kesilmişti. 23 günün sonunda Mahra Melin'in babası acı haberi duyurmuştu.

Başıboş sokak köpekleri düzenlemesinde son aşama!

Başıboş köpek sorununun korkunç bilançosu: Kimi öldü kimi parçalandı, kimi yaralandı! 3

Adana'da tarlada soğan başağı toplayan yaşlı kadın köpeklerin saldırısı sonucu feci şekilde hayatını kaybetti. 72 yaşındaki Şerife Arısan soğan başağı toplamak için tarlaya gitti. Bir süre sonra başıboş köpekler Arısan'a saldırdı. Köpeklerden kaçamayan yaşlı kadın yaklaşık 20 dakika boyunca saldırıya maruz kaldı. Yaşlı kadının cansız bedeni, tarla sahibi tarafından parçalanmış halde bulundu.

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