Başıboş köpek sorununun korkunç bilançosu: Kimi öldü kimi parçalandı, kimi yaralandı!

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Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Koruma Derneği'nin raporuna göre, 2023 yılının ilk 8 ayında yaşanan ölüm sayısı 6'sı çocuk 23 kişiyi buldu. Basına yansımayan onlarca vaka bulunurken karantinalara neden olan kuduz salgınları da endişe uyandırıyor.

20 AYDA 53 CAN ALDI

Buna göre, 2022'de köpeklerin saldırdığı 13 kişi hayatını kaybederken köpeklerin kovaladığı vatandaşların 20'si ise trafik kazasında öldü. Başıboş köpekler 2022 yılında toplamda 7'si çocuk 33 can almıştı.

2023 Aralık ayına kadar toplamda ise 13'ü çocuk 56 vatandaş köpek saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.