Dilan Çiçek Deniz'in çene estetiği yine gündem oldu! "Artık çene dolgusu yapma!" yorumları peş peşe geldi...

Cannes'da giydiği transparan elbisesi ile gündem olan oyuncu, "Çok güzel geçti. Kevin Costner, beni Hollywood'a davet etti. Normalde 3 dakika bir röportaj yapacaktık ama bizimkisi biraz daha uzun sürdü. O da inanılmaz bir insan, daveti de aldık gideriz belki..." diyerek güldü.