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4 bakanlıktan kapsamlı çalışma! Başıboş sokak köpekleri sorununun çözümü için yasa tasarısı yolda: Tarih belli oldu | İngiltere modeli mi gelecek?

4 bakanlığın kapsamlı çalışmasıyla başıboş sokak köpekleri sorununun çözümü için yasa tasarısı hazırlanıyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu tarih vererek, "Bu çalışmaları 15 gün yürüteceğim. Meclis kapanmadan büyük ihtimalle Kanun Teklifi, Meclis Başkanlığına sunulacak" dedi. Öte yandan İngiltere modeli ile ilgili açıklamada da bulunan Yenişehirlioğlu, "İlla İngiltere modeli olacak diye bir modelden söz etmiyoruz. Dünyanın her tarafındaki örnekleri inceliyoruz. Ülkeler bunu nasıl çözmüş, bir fikir geliştirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 20:02 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 20:06
4 bakanlıktan kapsamlı çalışma! Başıboş sokak köpekleri sorununun çözümü için yasa tasarısı yolda: Tarih belli oldu | İngiltere modeli mi gelecek?

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Sokak köpekleri sorununun çözümü için hazırlanan yasa teklifinin önümüzdeki haftalarda Meclis Başkanlığı'na sunulması beklenirken bu konuda İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (4 bakanlık) kapsamlı bir çalışma yaptı.



Toplumun son yıllarda gündeminin saldırgan sokak hayvanları olduğunu belirten Yenişehirlioğlu, siyasetin, milletin taleplerini karşılamak mecburiyetinde olduğunu söyledi.

Başıboş sokak köpekleri düzenlemesinde son aşama!

AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı detaylı bir çalışma yürütüyor. Benim burada yaptığım; konunun paydaşlarıyla STK, gazeteciler, akademisyenler, konunun mağdurları, bu konuda hassasiyeti olan milletvekilleri ve farklı kesimden vatandaşlarımızı dinlemek, onların aktardıklarını not almak, bundan bir çıkarım elde etmek ve onların çözüm önerilerini dinlemek. Yaptığım çalışmalar bu doğrultuda. Bu çalışmaları yürütüp daha sonra bütün paydaşlardan aldığım bu bilgileri raporlaştıracağım ve gündeme getireceğiz. Nihai olarak bir metin oluşturulduğunda bunu meclise sunacağız."


"MECLİS KAPANMADAN KANUN TEKLİFİ SUNULACAK"

Kanun teklifinin Komsiyon'da değerlendirildikten sonra Genel Kurul'da milletvekillerinin onayına sunulacağını kaydeden Yenişehirlioğlu, "Bu çalışmaları yaklaşık olarak 15 gün yürüteceğim. Meclis kapanmadan büyük ihtimalle Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunulacak." diye konuştu.



"İNGİLTERE MODELİ ISRARIMIZ YOK"

Nihai bir taslak üzerinde karar kılınmadığını söyleyen Yenişehirlioğlu, "İlla İngiltere modeli olacak diye bir modelden söz etmiyoruz. Dünyanın her tarafındaki örnekleri inceliyoruz. Ülkeler bunu nasıl çözmüş, bir fikir geliştirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yenişehirlioğlu, tüm kesimleri dinleyerek, geniş kapsamlı bir taslak hazırlamak istediklerini ifade etti.


MUHALEFETİ ZİYARET EDECEK

Önümüzdeki hafta bu konuda muhalefet partilerini ziyaret edececeğini söyleyen Yenişehirlioğlu, çalışmaların önümüzdeki günlerde de süreceğini anlattı.



İNGİLTERE MODELİ NASIL İŞLİYOR?

Başıboş köpeklerle ilgili olarak yapılması planlanan düzenlemede gündeme gelen İngiltere modeli, her belediyenin barınaklarındaki kapasite kadar köpeğin fotoğrafını çekerek internet sitesinde sahiplendirme ilanı yayınlamasını kapsıyor.

Buna göre, her bir köpeğin sahiplenilmesi için 30 gün boyunca bekleniyor.

30 gün sonunda sahiplenilmeyen köpek uyutuluyor.

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