Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi yeniden mi evleniyor? Şaşırtan yanıt! Çiftin kızları güzelliğiyle büyüledi

90'lı yılların unutulmaz isimlerinden olan Aşkın Nur Yengi 2006 yılında Haluk Bilginer ile dünya evine girmişti. İki usta sanatçı 2012 yılında evliliklerini bitirmişti. Evliliklerinden Nazlı adından bir kızları olan eski eşler zaman zaman kızları için bir araya gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün basın mensuplarının Aşkın Nur Yengi'ye "Haluk Bey ile tekrar nikah masasına oturacak mısınız?" sorusuna verdiği cevap ise gündem oldu. Çiftin kızları Nazlı Bilginer'in son halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Aşkın Nur Yengi'nin evlilik sorusuna verdiği yanıt ve güzeller güzeli kızı Nazlı...