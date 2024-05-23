IBAN ile ödeme isteyen yandı! İhbar eden vatandaşa ikramiye! Vergi ihbarında yeni dönem

Vatandaşlar, düşük KDV oranı uygulanması, IBAN /PTT çeki yoluyla ödeme talep edilmesi, fiş/fatura verilmemesi, düşük KDV oranı uygulanması, IBAN/PTT çeki yolu ile ödeme talep edilmesi, başka işletmenin POS cihazının kullanılması, mükellefiyet kaydının olmaması, sahte/yanıltıcı belge düzenlenmesi veya kullanılması, personel ücretinin elden ödenmesi, kira gelirinin beyan edilmemesi, tapu harcının eksik ödenmesi ve kaçak ürün satışının yapılması gibi konularda ihbarda bulunabilecek.

YÜZDE 10 İHBAR İKRAMİYESİ

Milliyet'te yer alan habere göre, Vatandaşlar, şikayetleri için "ihbar ikramiyesi" de talep edebilecek. Yapılan ihbar sonucu düzenlenecek vergi inceleme raporlarına göre tahakkuk eden vergi ve vergi ziyaı cezasının yüzde 10'u tutarındaki ihbar ikramiyesi, vatandaşlara ödenebilecek. Vatandaşlar, ikramiye ödemesi için IBAN numaralarını sisteme girecek. İhbarları denetleyecek ekipler, sahada gerekli incelemeleri yaparak tespit edilen ihlaller için ceza kesecek.