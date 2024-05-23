SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

IBAN ile ödeme isteyen yandı! İhbar eden vatandaşa ikramiye! Vergi ihbarında yeni dönem

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçıranlar için yeni bir uygulama başlattı. Özellikle son dönemde vergi ödemek istemeyen işletmelerin IBAN ile ödeme sistemine artık izin verilmeyecek. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı, etkin vatandaş ihbarı için yeni şikayet kanallarını devreye aldı. Vatandaşlar, şikayetleri için “ihbar ikramiyesi” de talep edebilecek. İşte detaylar

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 13:31 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 13:36
IBAN ile ödeme isteyen yandı! İhbar eden vatandaşa ikramiye! Vergi ihbarında yeni dönem

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Gelir İdaresi Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında vatandaşların ihbar ve şikayetlerini kolaylıkla iletebilmelerini sağlamak amacıyla ihbar kanallarını güncelledi.

Vatandaşlar, resmi internet sayfası (gib.gov.tr), Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr), GİB Mobil ve Vergi İletişim Merkezi (189) üzerinden ihbar yapabilecek.

SOSYAL MEDYA KANALLARI DA HİZMETE AÇILDI

Bununla birlikte, BİP Vergi İhbarı Servisi, X ve Instagram 'gibihbar' hesabı ve WhatsApp İhbar Hattı (0 552 189 0 189) da hizmete açıldı.

Vatandaşlar, düşük KDV oranı uygulanması, IBAN/PTT çeki yoluyla ödeme talep edilmesi, fiş/fatura verilmemesi, düşük KDV oranı uygulanması, IBAN/PTT çeki yolu ile ödeme talep edilmesi, başka işletmenin POS cihazının kullanılması, mükellefiyet kaydının olmaması, sahte/yanıltıcı belge düzenlenmesi veya kullanılması, personel ücretinin elden ödenmesi, kira gelirinin beyan edilmemesi, tapu harcının eksik ödenmesi ve kaçak ürün satışının yapılması gibi konularda ihbarda bulunabilecek.

Denetim işlemleri hakkında bilgi talep etmek isteyen vatandaşların ihbar ve şikâyetlerini, Vergi İletişim Merkezi ihbar hattını (189) arayarak, "gib.gov.tr" veya Dijital Vergi Dairesi'nde (dijital.gib.gov.tr) yer alan Vergi İhbarı bölümünden kayıt numarası alarak yapması gerekiyor.

YÜZDE 10 İHBAR İKRAMİYESİ
Milliyet'te yer alan habere göre, Vatandaşlar, şikayetleri için "ihbar ikramiyesi" de talep edebilecek. Yapılan ihbar sonucu düzenlenecek vergi inceleme raporlarına göre tahakkuk eden vergi ve vergi ziyaı cezasının yüzde 10'u tutarındaki ihbar ikramiyesi, vatandaşlara ödenebilecek. Vatandaşlar, ikramiye ödemesi için IBAN numaralarını sisteme girecek. İhbarları denetleyecek ekipler, sahada gerekli incelemeleri yaparak tespit edilen ihlaller için ceza kesecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türk siyaseti ’yumuşadı’ sonu yaklaşan PKK gerildi! Helin Ümit ve Duran Kalkan’dan sonra Bese Hozat sahnede: Durum vahim
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’ye son görev! A Haber İran’dan bildiriyor! Türkiye ve AKINCI’ya övgü dolu sözler
Casper
Makam aracı ile insan kaçakçılığı iddiası sonrası harekete geçildi: MSB duyurdu: 1 tuğgeneral emekliliğe sevk edildi
Ziraat Türkiye Kupası’nda final heyecanı! İşte Beşiktaş Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri
Son dakika: Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkında kırmızı bülten çıkarıldı!
Gözler Merkez Bankası’nda! Faiz kararı beklentisi açıklandı! İşte son tahminler
Fenerbahçe yine sil baştan! Tam 15 ayrılık birden
CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara’dan Bakan Özhaseki’ye deprem bölgesi teşekkürü!
Fatih Sondaj Gemisi Göktepe-2’de! Karadeniz’de yeni müjdelere yelken açıldı
Dijital Telif Yasası için tarihi gün! İnternet haberciliğinde yeni dönem başlıyor: 2 yıl formülü masada
Tüketiciyi aldatana af yok! Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’nun verdiği cezaları açıkladı: 5 ayda yaklaşık 108 milyon lira
e-Devlet’e ’kaza tutanağı’ özelliği geldi! Araç sahipleri ve sürücüler dikkat | Aşama aşama rapor oluşturma süreci
Fenerbahçe’de orta sahaya süper yıldız! Fred rahatlayacak
Türkiye için olağanüstü kuraklık alarmı: Risk altındaki bölgeler belli oldu
SON DAKİKA