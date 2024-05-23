Yüzde 25 sınırı kalkıyor! Kira zammında yeni dönem! Artışlar nasıl belirlenecek? | İşte İstanbul’da kirası en yüksek ve en düşük olan ilçeler

1 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kiralarla ilgili yüzde 25 zam sınırının 1 Temmuz'dan sonra devam etmeyeceğine yönelik açıklamalarının ardından milyonlarca kiracı ve ev sahibi kira artışında yeni dönemi merak ediyor. Özellikle mevcut konutlarda fiyatlar enflasyona indirgendiğinde düşüş gösterirken, bu durum yeni konut üretimini negatif etkiliyor. İnşaat maliyetlerinin yüksek olmasından ötürü şu anda sıfır bir konut üreten müteahhit zararına satmak zorunda kalabiliyor.

2 1-YENİ DÖNEMDE KİRA ARTIŞI NASIL BELİRLENECEK? Peki 1 Temmuz'dan sonra süreç nasıl işleyecek? Kira fiyatlarında düşüş söz konusu olur mu? Konuyla ilgili merak edilenleri Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Reportage Türkiye CEO'su M. Kemal Alamo ve As Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sert anlattı. Milliyet'te yer alan habere göre, Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Yüzde 25 zam sınırı 1 Temmuz 2024 itibarıyla sona erecek ve 2 Temmuz itibarıyla yenilenecek olan kira kontratlarında TÜİK tarafından açıklanan tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) son 12 aylık ortalaması baz alınarak uygulanacak.