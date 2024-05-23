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Yüzde 25 sınırı kalkıyor! Kira zammında yeni dönem! Artışlar nasıl belirlenecek? | İşte İstanbul’da kirası en yüksek ve en düşük olan ilçeler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kira artışlarında yüzde 25 sınırının 1 Temmuz'dan itibaren kalkacağını söylemesinin ardından milyonlarca kiracı ve ev sahibi yeni dönemde zamların nasıl yapılacağını merak etmeye başladı. Peki 1 Temmuz'dan sonra süreç nasıl işleyecek? Ev sahipleri daha fazla zam isteyebilir mi? İstanbul'un en düşük ve en yüksek kirası olan ilçeleri hangileri? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 09:57 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 09:57
Yüzde 25 sınırı kalkıyor! Kira zammında yeni dönem! Artışlar nasıl belirlenecek? | İşte İstanbul’da kirası en yüksek ve en düşük olan ilçeler 1

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kiralarla ilgili yüzde 25 zam sınırının 1 Temmuz'dan sonra devam etmeyeceğine yönelik açıklamalarının ardından milyonlarca kiracı ve ev sahibi kira artışında yeni dönemi merak ediyor. Özellikle mevcut konutlarda fiyatlar enflasyona indirgendiğinde düşüş gösterirken, bu durum yeni konut üretimini negatif etkiliyor. İnşaat maliyetlerinin yüksek olmasından ötürü şu anda sıfır bir konut üreten müteahhit zararına satmak zorunda kalabiliyor.

Yüzde 25 sınırı kalkıyor! Kira zammında yeni dönem! Artışlar nasıl belirlenecek? | İşte İstanbul’da kirası en yüksek ve en düşük olan ilçeler 2

1-YENİ DÖNEMDE KİRA ARTIŞI NASIL BELİRLENECEK?

Peki 1 Temmuz'dan sonra süreç nasıl işleyecek? Kira fiyatlarında düşüş söz konusu olur mu? Konuyla ilgili merak edilenleri Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Reportage Türkiye CEO'su M. Kemal Alamo ve As Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sert anlattı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Yüzde 25 zam sınırı 1 Temmuz 2024 itibarıyla sona erecek ve 2 Temmuz itibarıyla yenilenecek olan kira kontratlarında TÜİK tarafından açıklanan tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) son 12 aylık ortalaması baz alınarak uygulanacak.

Yüzde 25 sınırı kalkıyor! Kira zammında yeni dönem! Artışlar nasıl belirlenecek? | İşte İstanbul’da kirası en yüksek ve en düşük olan ilçeler 3

2-EV SAHİPLERİ SÖZLEŞME SÜRESİNDEN ÖNCE ZAM İSTEYEBİLİR Mİ?

Ev sahipleri yüzde 25'in bitişini gerekçe göstererek sözleşme süresinden önce zam isteyemezler. Kira artışları yıllık olarak yapılmaktadır. Yıllık olarak yapılan bu artışlarda üst sınır 2 Temmuz itibarıyla TÜFE'nin ortalaması şeklinde uygulanacak. Diyelim ki kişi 15 Haziran'da kira kontratını yenileyecek. 15 Haziran 2024'teki kira artışı yüzde 25 kapsamında devam edecek.

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