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Başıboş köpekler sabah sporu yapan kadına saldırdı

Hatay'da sabah sporu için yürüyüşe çıkan Sevda Mazman, başıboş köpeklerin saldırısı sonucu yaralandı. Hastanedeki müdahalenin ardından taburcu edilen Mazman, "Küçük veya yaşlı bir insan olsaydı kötü sonuçlar olabilirdi" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 16:16 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 16:28
Başıboş köpekler sabah sporu yapan kadına saldırdı

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Başıboş köpek saldırılarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

SABAH SPORUNDA SALDIRDILAR
Hatay'da Arsuz ilçesinde sabah sporu için yürüyüşe çıkan Sevda Mazman (43), başıboş köpeklerin saldırısı sonucu yaralandı.

İlçeye bağlı Nardüzü Mahallesi'ndeki evinden sabah erken saatlerde çıkıp Karaağaç bölgesinde deniz kenarında sabah sporu için yürüyüşe başlayan Sevda Mazman'a sokakta sürü halinde gezen başıboş köpekler saldırdı.

Ayağı ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Mazman, çevredekilerin müdahalesiyle köpeklerden kurtarıldı. Mazman, İskenderun Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Köpek ısırıklarının olduğu bölgelere pansuman yapılıp, Mazman'a aşı uygulandı.

Taburcu edilen Sevda Mazman, "Arkadaşlarım köpeklerin saldırdığını onun için çıkmamam gerektiğini söylediler. Köpekleri sevdiğim için hiç korkmamıştım. Ancak saldırdıkları an neye uğrağımı şaşırdım. Hiç öyle korkulmayacak gibi değil. Bir anda saldırdılar. Küçük veya yaşlı bir insan olsaydı kötü sonuçlar olabilirdi" dedi.

Sevda Mazman, başıboş köpekler konusunda kesin çözüm üretilmesi gerektiğini de söyledi.

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