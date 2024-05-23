Taburcu edilen Sevda Mazman, "Arkadaşlarım köpeklerin saldırdığını onun için çıkmamam gerektiğini söylediler. Köpekleri sevdiğim için hiç korkmamıştım. Ancak saldırdıkları an neye uğrağımı şaşırdım. Hiç öyle korkulmayacak gibi değil. Bir anda saldırdılar. Küçük veya yaşlı bir insan olsaydı kötü sonuçlar olabilirdi" dedi.