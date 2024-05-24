BAKKALLARIN dondurmayla dolması: Annelerin 'onların içinde gerçek süt yok, süt tozu onlar çocuğum' hezeyanları bir yana, hakikaten nefis bir şey!

KAHVELERDEN yükselen okey ve tavla sesleri: Bu, 'çıt çıt çıt' gelen sesler yüksek dozda kumar içeriyor! Eğer taze bir ekipmanla oynanıyorsa; iskambil destesi gıcır ve beyaz, tavlalar parlak ve güzel olur; sesi de daha gür çıkar sanki.

SADECE sıcaklıktan bahsedilen haber bültenleri: Habire, yaşadığımız sıcaktan bahsediyor ve bültenlerde de izliyoruz. Algımızı başka bir yere çekme şansımız yok, ama güneşe ateş ederek rahatlamamız mümkün.

ERİĞİN pazarlarda yer alması: Yazın sevilen çocuğu kesinlikle erik! Pazarda, markette görüldüğü anda herkeste bir hararet yaratıyor. Eve gidene kadar pis bile olsa yeniyor.

GÜNEŞ kremi ve türevlerinin kasa yanına gelmesi: Alışverişin son ayağında pamuk eller cebe gitmeden, sakız ve şeker almayı hayal ettiğiniz kasa yanında, kilitli cam dolapların içinde güneş kremlerinin yer aldığını görürsünüz.

PARMAK arası terlik ve atletin ortaya çıkması: Evet, sevsek de sevmesek de atlet ve parmak arası terliğin karınca gibi her yerde görüldüğü bir zaman dilimi yaz. Bundan ve Meksika dalgası gibi oynatılan parmakları görmekten hoşlanmıyor olabilirsiniz ama azıcık serinlemek için daha iyi bir öneriniz yoksa susun ve bunları giymeye ya da giyenlere saygı göstermeye devam edin.

SABAHLARA kadar oturmak: Sıcakta uyumak kolay değil. Bu da 'akşam yatmak bilmez, sabah kalkmak 1bilmez' denilen eylem. Eylem dediysek, sabaha kadar oturup konuşmak ve birilerini çekiştirmekle geçirilir genelde. Sadece film gecesi diye de başlanan türleri görülmektedir.

TIMELINE'IN denizgüneş ve bacaklardan oluşan fotoğraflarla dolması: Yazın herkes tatile gidiyor; gidenler de sağ olsunlar, bacakları nasıl diye merak eden kimseyi habersiz bırakmıyorlar. Bronzlaşmış ve renkli ojelerle süslenmiş tırnaklarla her yerden pörtleyen bu fotoğraflardan dönem dönem sıkılsak da tatile gidince biz de çekmekten kendimizi alamıyoruz. Sosyal medya adeta bir bacak kataloğuna dönüyor.

SIVRİSİNEKLERİN ortaya çıkması: Sürekli kaşınmak, sulu yaralar oluşturmak yazın vücudun alıştığı bir tepki. Büyüklerin söylediği gibi limon ya da kolonya sürülse belki problem biter ama sivrisinek popülasyonu ve sesleriyle beraber bir süre yaşamak olayı çekilmez kılıyor.

GAZETELERDE Eda Taşpınar ile karşılaşılması: Eda Taşpınar da yazı bekleyenlerden. Yanmayı ve yanık tenleri o kadar çok seviyor olmalı ki kendisini hiç boğazlı kazakla görmemiş olmamıza rağmen, bitter çikolata gibi plajlarda gezindiğini biliyoruz üç ay.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Vücuttaki en güçlü kas dildir.

Vücudunuzdaki hemen hemen her element patlayan bir yıldızdan oluşmuştur.

Fidel Castro 12 yaşındayken Franklin Roosevelt'e mektup yazarak daha önce hiç görmediği için 10 dolar göndermesini istemişti.

TESPİTLİ YORUM

@drisavuz Lisede bir kızla tanışırken "Adım İdris" dedim kız kahkaha attı. "Ya ne komik çocuk adım İdris diyor" dedi. Kız adımı espri sandı...

DeepNOT

Bu sabah kendimi zengin hissedeyim diye kahvaltıda meyve suyundan bir yudum alıp aceleyle evden çıktım.

Açlıktan ölüyorum şu an.