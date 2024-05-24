Okan Buruk’tan Galatasaraylı futbolculara sosyal kısıtlama! Fenerbahçe’nin Rams Park’taki coşkusunu takımına izletip toplantıyı bitirdi

Buruk'un tüm takımı video analiz odasında topladığı ve burada Fenerbahçe'nin Rams Park'taki coşkusunu gösteren 15 dakikalık bir görüntü izlettiği belirlendi. Alınan bilgilere göre Okan Buruk toplantı sırasında hiç konuşmadı ve videonun ardından da odadan dışarıya çıktı.

Futbolcuların kendi aralarında bir durum değerlendirmesi yaptığı ve 15 dakikalık videonun motivasyon anlamında takım üzerinde çok olumlu bir etki bıraktığı vurgulandı.

SOSYAL KISITLAMA!

Bir başka bilgiye göre ise Buruk, futbolcularından sosyal medyadan uzak durmalarını istedi. Başarılı hoca takımını yazılan olumsuz yorumların etkilerinden korumak istediği öğrenildi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN