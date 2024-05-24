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Okan Buruk'tan Galatasaraylı futbolculara sosyal kısıtlama! Fenerbahçe’nin Rams Park’taki coşkusunu takımına izletip toplantıyı bitirdi

Florya’daki motivasyonu üst seviyeye çıkarmak isteyen Okan Buruk’un futbolculara Fenerbahçe’nin Rams Park’taki coşkusunu gösteren 15 dakikalık bir kesit video izlettirdiği ve hiç konuşmadan toplantıyı bitirdiği öğrenildi.

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 07:02 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 07:06
Okan Buruk’tan Galatasaraylı futbolculara sosyal kısıtlama! Fenerbahçe’nin Rams Park’taki coşkusunu takımına izletip toplantıyı bitirdi

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Cimbom bir yandan Rams Park'ta alınan 1-0'lık Fenerbahçe derbisinin kötü izlerini silmeye çalışırken, bir yandan da Konya'daki şampiyonluk maçına hazırlanıyor.

Derbi yenilgisinin düşük enerji ve konsantrasyon sebebiyle yaşandığını düşünen Okan Buruk, Florya'daki motivasyonu ve odaklanması en üst seviyeye çekmek için çalışmalar yapıyor.

OLUMLU ETKİ YAPTI
Tecrübeli hocanın önceki gün çok çarpıcı bir uygulamaya gittiği öğrenildi.

Buruk'un tüm takımı video analiz odasında topladığı ve burada Fenerbahçe'nin Rams Park'taki coşkusunu gösteren 15 dakikalık bir görüntü izlettiği belirlendi. Alınan bilgilere göre Okan Buruk toplantı sırasında hiç konuşmadı ve videonun ardından da odadan dışarıya çıktı.

Futbolcuların kendi aralarında bir durum değerlendirmesi yaptığı ve 15 dakikalık videonun motivasyon anlamında takım üzerinde çok olumlu bir etki bıraktığı vurgulandı.

SOSYAL KISITLAMA!
Bir başka bilgiye göre ise Buruk, futbolcularından sosyal medyadan uzak durmalarını istedi. Başarılı hoca takımını yazılan olumsuz yorumların etkilerinden korumak istediği öğrenildi.

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