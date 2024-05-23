62'inci Ziraat Türkiye Kupası sahibini buldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Beşiktaş 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Trabzonspor'u Rachid Ghezzal ve Salih Uçan ve Al-Musrati'nin golleriyle yenip 11'inci kez mutlu sona ulaştı.
62'inci Ziraat Türkiye Kupası sahibini buldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Beşiktaş 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Trabzonspor'u Rachid Ghezzal ve Salih Uçan ve Al-Musrati'nin golleriyle yenip 11'inci kez mutlu sona ulaştı.
ABDULLAH AVCI KADROYU BOZMADI
Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, Beşiktaş ile oynanan final maçında ligdeki kadroyu bozmadan sahaya sürdü. Başakşehir karşısında Uğurcan, Meunier, Denswil, Mendy, Eren, Berat, Umut, Vişça, Fountas, Bardhi ve Onuachu ile rakibinin karşısına çıkan Fırtına, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda da aynı oyuncu grubuyla mücadele etti.
SEMİH VE RASHİCA YEDEKTE
Beşiktaş Teknik Direktörü Serdar Topraktepe ise Semih Kılıçsoy ve Milot Rashica'yı yedek başlattı. Genç teknik adam karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamada iki oyuncunun da ağrıları olduğunu söyleyerek bu yönde bir karar verdiklerini dile getirdi.
74 BİN 772 BİLET SATILDI
Ziraat Türkiye Kupası'nda iki takım taraftarları tribünleri tamamen doldurdu. Beşiktaşlılar 37 bin 608, Trabzonsporlular ise 37 bin 164 bileti tüketti. Toplamda 74 bin 722 bilet satılmış oldu.
ONUACHU ÖNE GEÇİRDİ, GHEZZAL EŞİTLEDİ
Finalde iki takım da zaman zaman birbirlerine üstünlük kurdu ama perdeyi açan isim Ebere Paul Onuachu oldu. Nijeryalı forvet attığı vücut çalımı sonrasında Omar Colley ile bire bir kalıp rakibini ekarte ettikten sonra Mert'in yanından topu ağlarla buluşturdu. İlk yarı sona ererken Bardhi'nin ceza sahası içinde eliyle oynaması nedeniyle Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. Rachid Ghezzal beyaz noktadan yaptığı vuruşta Uğurcan Çakır'ı köşeyi bilmesine rağmen mağlup etmeyi başardı.
MULEKA'DAN HARİKA ASİST
Karşılaşmanın 54'üncü dakikasında Gedson Fernandes sol kanattan gelerek iki rakibini geçti. Pasını Muleka'ya çıkardı. Yıldız futbolcu ceza sahasında boşa çıkan Salih Uçan'a topu gönderdi. Milli orta saha kafa vuruşuyla Beşiktaş'ı öne geçiren isim oldu.
AL-MUSRATI'DEN FÜZE
Finalin son dakikaları heyecan fırtınasın sahne oldu. Nicolas Pepe takımı adına skoru 2-2'ye getirirken Fildişili futbolcu kullanılan köşe vuruşu sonrasında Al Musrati'ye adeta asist yaptı. Libyalı yıldız uzaktan yaptığı nefis vuruşla çok da eleştirildiği dönemde kupayı getiren golü attı.
BEŞİKTAŞ'IN 11'İNCİ KUPASI
Beşiktaş daha önce 16 kez final oynadığı kupada 10 kez şampiyonluk yaşamıştı. Siyah-beyazlı takım, 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2020-2021 sezonlarında kupayı müzesine götürmuüştü. Bu akşamki zaferle sayı 11'e yükseldi.
BEŞİKTAŞ KUPASINI ALDI
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'a kupası takdim edildi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa töreni gerçekleştirildi.
Seremonide ilk olarak ikincilikle yetinen Trabzonspor'un teknik ekibi ve oyuncularına madalyaları verildi.
Saha ortasına kurulan platformda Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'ın teknik heyetine ve futbolcularına şampiyonluk madalyaları takdim edildi. Siyah-beyazlı ekibin kaptanı Necip Uysal, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin ellerinden aldığı kupayı havaya kaldırdı.
Beşiktaşlı futbolcular, kupa şampiyonluğunu tribünlerde bulunan taraftarlarıyla kutladı.
Büyük bir sevinç yaşayan siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat da futbolcuların ve taraftarların mutluluğuna ortak oldu. Tribünleri selamlayan Başkan Arat, oyuncuları ve teknik sorumlu Serdar Topraktepe'yi tebrik etti.
2024 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş'ı, tüm @Besiktas camiasını ve taraftarını canıgönülden tebrik ediyorum. pic.twitter.com/tPoeiOOTMf— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 23, 2024