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Hazine Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı! İşte ekonomide 3 temel hedef

Hazine Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti MKYK'da üç hedefini anlattı. Hedefler tek haneli enflasyon, bütçe açığı ve kamu borcunda iyileşme. Şimşek ayrıca piyasaya son 1.5 ayda 54 milyar dolarlık giriş olduğunu belirtti.

Fatma Göksu Fatma Göksu takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 08:23 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 08:40
Hazine Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı! İşte ekonomide 3 temel hedef

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti MKYK toplantısında kamuda tasarruf tedbirlerine yönelik kapsamlı sunum gerçekleştirdi.



Öncelikli hedefin tek haneli enflasyon olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, parti yönetimine yeni ekonomi modeli ve programını vatandaşa iyi anlatmaları gerektiğini söyledi. MKYK üyelerinin sorularına içtenlikle yanıt veren Bakan Şimşek ekonominin gidişatının iyi olduğunu ifade etti.


CUMHURBAŞKANIMIZ DA DESTEK VERİYOR
Bakan Şimşek tasarruf tedbirlerinin tavizsiz uygulanacağını belirterek, "kemer sıkmaya devam" mesajı verdi. Hükümetin ekonomi programında kararlı olduğunu söyleyen Bakan Şimşek, "Cumhurbaşkanımız da programımıza tam destek veriyor. Cumhurbaşkanımız yerel seçimlere rağmen programdan taviz vermedi.

Hazirandan itibaren enflasyonda düşüş başlayacak. Şu anda bıraksak kur düşecek Merkez Bankası alım yapıyor. Ülkemize 1.5 ayda 54 milyar dolar döviz girişi oldu. Sıcak paraya sırtımızı yaslayamayız. Hedefimiz daha fazla doğrudan küresel yatırım çekmek. Bütçe açığı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) oranı yüzde 3'ün altında tutulacak. Kamu borcu/ GSYH yüzde 35'in altında kalacak" dedi.



PROGRAMIMIZI VATANDAŞA İYİ ANLATIN
Teşkilatlara ekonomi modelini iyi anlamaları ve vatandaşa da iyi anlatmaları gerektiğini ifade eden Bakan Şimşek, "Genel ekonomik görünümümüz iyi. Ekonomi programlarımızı halka açık seçik anlatın.



Önceliğimizin alım gücünün artması ve enflasyonun yeniden tek haneye inerek hayat pahalılığının önüne geçmek olduğunu belirtin. Programın etkilerini yaz döneminde daha çok hissedeceğimizi anlatın" diye konuştu.


MALİ TEDBİRLERİN REÇETESİ
Bakan Şimşek geçen hafta kamuoyuna duyurulan kamuda tasarruf tedbirlerinin detaylarını paylaştı. Tedbirleri 5 ana başlıkta anlatan Bakan Şimşek mali tedbirlerin reçetesini şu şekilde açıkladı:
1-Tasarruf tedbirleri tavizsiz uygulanacak
2-Vergi muafiyet ve istisnaları gözden geçirilecek
3-Vergide adalet ve etkinlik artırılacak
4-Kayıt dışılıkla mücadele hız kazanacak
5-Sektörel risk analizine göre kapsamlı vergi denetimi başlatılacak


FİYAT İSTİKRARININ ÖNEMİ NE?
Bakan Şimşek sunumunda fiyat istikrarının önemini de maddeler halinde paylaştı:

Makrofinansal istikrar ve öngörülebilirlik
Kaynakların etkin tahsisi
Uzun vadeli finansmana erişim
Sürdürülebilir yüksek büyüme
Daha adil gelir dağılımı

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