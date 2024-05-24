Hazine Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı! İşte ekonomide 3 temel hedef

Öncelikli hedefin tek haneli enflasyon olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, parti yönetimine yeni ekonomi modeli ve programını vatandaşa iyi anlatmaları gerektiğini söyledi. MKYK üyelerinin sorularına içtenlikle yanıt veren Bakan Şimşek ekonominin gidişatının iyi olduğunu ifade etti.



CUMHURBAŞKANIMIZ DA DESTEK VERİYOR

Bakan Şimşek tasarruf tedbirlerinin tavizsiz uygulanacağını belirterek, "kemer sıkmaya devam" mesajı verdi. Hükümetin ekonomi programında kararlı olduğunu söyleyen Bakan Şimşek, "Cumhurbaşkanımız da programımıza tam destek veriyor. Cumhurbaşkanımız yerel seçimlere rağmen programdan taviz vermedi.



Hazirandan itibaren enflasyonda düşüş başlayacak. Şu anda bıraksak kur düşecek Merkez Bankası alım yapıyor. Ülkemize 1.5 ayda 54 milyar dolar döviz girişi oldu. Sıcak paraya sırtımızı yaslayamayız. Hedefimiz daha fazla doğrudan küresel yatırım çekmek. Bütçe açığı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) oranı yüzde 3'ün altında tutulacak. Kamu borcu/ GSYH yüzde 35'in altında kalacak" dedi.