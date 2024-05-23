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Son dakika haberi! Galatasaray'ın transfer etmek istediği yıldız futbolcuda flaş gelişme... Beklenen haber geldi

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini zirvede tamamlamak isteyen Galatasaray, hafta sonunda Konyaspor deplasmanına çıkacak. Sarı kırmızılılar elde edeceği skorla birlikte 24'üncü kez mutlu sona ulaşmak amacında. Eğer beraberlik veya galibiyet elde edilirse kupanın sahibi Aslan olacak. Yenilgi halinde ise Fenerbahçe İstanbulspor'u devirirse sarı lacivertliler yıllar sonra yeniden şampiyonluk sevinci yaşanacak. Cimbom'da diğer yandan transfer çalışmaları da sürüyor. Gündeme gelen yıldız futbolcu konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Detaylar haberimizde yer alıyor.

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Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 18:17 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 18:17
Son dakika haberi! Galatasaray’ın transfer etmek istediği yıldız futbolcuda flaş gelişme... Beklenen haber geldi

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Bu hafta sonunda Konyaspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray, şampiyonluk sevinci yaşamak için adeta saatleri sayıyor. Sarı kırmızılılar en az beraberlikle dönmek istediği zorlu randevunun ardından kupasını kaldırarak taraftarıyla birlikte sevinmek amacında. Eğer beklenmedik bir sonuç alınırsa Fenerbahçe'nin kazanması halinde bu kez kupa el değiştirecek. Bu sezon da hedeflediği zirveye resmen ulaşırsa yönetim 3'te 3 yapabilmek adına birçok yıldız ismi Florya'ya getirecek. Gündemdeki futbolcular da şimdiden merak konusu. İşte detaylar...

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da pek çok oyuncu gündemde yer alıyor. Sarı kırmızılılarda ilk olarak yönetim devam edecek sonucu alırsa Okan Buruk ile sözleşme imzalanacak. Ardından da listedeeki isimlerin takıma katılımı konusunda resmiyete kavuşturulması konusunda gerekli adımlar atılacak.

Yönetim teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda tüm hızıyla çalışmalarını sürdürüyor. Seçim sonrasında vakit kaybedilmemesi adına da bir an önce ciddi adımlar kat edilmek isteniyor. Olası bir kayıpta ise yeni yönetime liste teslim edilecek ve görüşmelerin devamı için de kolaylık ve yardım sağlanacak.

Galatasaray'da yaz aylarında birçok ayrılık bekleniyor. Özellikle TFF'nin uygulayacağı yeni yabancı kuralından dolayı çok sayıda isimle yollar ayrılacak. Bu nedenle yoğun bir sirkülasyon bekleniyor. Ayrıca alınacak yıldız futbolcular da şimdiden herkesi meraklandırıp heyecanlandırıyor.

Takımdan ayrılması muhtemel oyuncular arasında Nelsson ve Sanchez bulunuyor. Yerlerine adı zikredilen isimlerden biri Raphael Varane. Fransız stoper ile ilgili iddialar dahi şimdiden sarı kırmızılılara gönül verenlerin yeni sezon sabırsızlanmasını sağladı.

Ayrıca orta sahaya da çok sayıda isim yazılıyor. Özellikle Ndombele ve Oliveira sonrası yapılacak takviye herkes tarafından merak ediliyor.

Hücumda ise Tete ve Zaha gibi oyuncuların ardından kimlerin imza atacağı sezonun da kaderini belirleyebilir. Zira iki isim de devamlılık konusunda sıkıntılar yaşatmış özellikle Fildişili futbolcu pek çok kez oynamamaktan şikayet ettiği gerekçesiyle medyada yer almıştı.

Teknik heyet bir yandan dünya yıldızlarına kapı açmaya hazırlanırken diğer yandan genç veya potansiyelli isimlere de yönelme kararı aldı. Birçok ismin yer aldığı listeye kulübün efsane futbolcularından birinin oğlu da eklendi.

Galatasaray daha önce 4 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 2 Süper Kupa, 1 Avrupa Ligi ve 1 Avrupa Süper Kupası kazanan Gheorghe Hagi'nin İstanbul'da doğan oğlu Ianis Hagi'ye kancayı taktı.

Babasının Gheorghe Hagi olmasından dolayı beklentilerin yüksek tutulduğu Ianis Hagi, bu sezon formasını giydiği Alaves ile 27 maça çıktı. 2 gol ve 1 asistlik performans sağladı. Galatasaray'ın efsane ismi Gheorghe Hagi de oğlu Ianis'i de sarı kırmızılı formayla görmek istediğini söylemişti..

Babasının izinden gitip futbolculuğu kendine meslek seçse de istenen verimi sağlayamayan Rumen yıldız kiralık olarak geldiği La Liga temsilcisinden sezon sonu Glasgow Rangers'e geri dönecek. Ancak İskoç temsilcisi futbolcusunu göndermek istiyor.

Fanatik'in haberine göre, Türkiye'de doğan ve Türk vatandaşlığı da bulunan genç yeteneğin transferi için Galatasaray'ın yeniden devreye girebileceği iddia ediliyor. Okan Buruk da şartlarının olumlu olması halinde alınmasını istiyor.

Ianis Hagi'nin güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro.

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