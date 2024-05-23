Son dakika haberi! Galatasaray’ın transfer etmek istediği yıldız futbolcuda flaş gelişme... Beklenen haber geldi

Bu hafta sonunda Konyaspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray, şampiyonluk sevinci yaşamak için adeta saatleri sayıyor. Sarı kırmızılılar en az beraberlikle dönmek istediği zorlu randevunun ardından kupasını kaldırarak taraftarıyla birlikte sevinmek amacında. Eğer beklenmedik bir sonuç alınırsa Fenerbahçe'nin kazanması halinde bu kez kupa el değiştirecek. Bu sezon da hedeflediği zirveye resmen ulaşırsa yönetim 3'te 3 yapabilmek adına birçok yıldız ismi Florya'ya getirecek. Gündemdeki futbolcular da şimdiden merak konusu. İşte detaylar...
Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da pek çok oyuncu gündemde yer alıyor. Sarı kırmızılılarda ilk olarak yönetim devam edecek sonucu alırsa Okan Buruk ile sözleşme imzalanacak. Ardından da listedeeki isimlerin takıma katılımı konusunda resmiyete kavuşturulması konusunda gerekli adımlar atılacak.
Yönetim teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda tüm hızıyla çalışmalarını sürdürüyor. Seçim sonrasında vakit kaybedilmemesi adına da bir an önce ciddi adımlar kat edilmek isteniyor. Olası bir kayıpta ise yeni yönetime liste teslim edilecek ve görüşmelerin devamı için de kolaylık ve yardım sağlanacak.