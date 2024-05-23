Son dakika haberi! Galatasaray’ın transfer etmek istediği yıldız futbolcuda flaş gelişme... Beklenen haber geldi

Galatasaray'da yaz aylarında birçok ayrılık bekleniyor. Özellikle TFF'nin uygulayacağı yeni yabancı kuralından dolayı çok sayıda isimle yollar ayrılacak. Bu nedenle yoğun bir sirkülasyon bekleniyor. Ayrıca alınacak yıldız futbolcular da şimdiden herkesi meraklandırıp heyecanlandırıyor.

Takımdan ayrılması muhtemel oyuncular arasında Nelsson ve Sanchez bulunuyor. Yerlerine adı zikredilen isimlerden biri Raphael Varane. Fransız stoper ile ilgili iddialar dahi şimdiden sarı kırmızılılara gönül verenlerin yeni sezon sabırsızlanmasını sağladı.

Ayrıca orta sahaya da çok sayıda isim yazılıyor. Özellikle Ndombele ve Oliveira sonrası yapılacak takviye herkes tarafından merak ediliyor.

Hücumda ise Tete ve Zaha gibi oyuncuların ardından kimlerin imza atacağı sezonun da kaderini belirleyebilir. Zira iki isim de devamlılık konusunda sıkıntılar yaşatmış özellikle Fildişili futbolcu pek çok kez oynamamaktan şikayet ettiği gerekçesiyle medyada yer almıştı.