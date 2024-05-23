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Mertens durdurulamıyor! Süper Lig'i kasıp kavurdu, Harry Kane'i de geçti... 37 yaşında Avrupa'ya damga vurdu

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Dries Mertens ilerleyen yaşına rağmen performansıyla parmak ısırtıyor. Belçikalı futbolcu 2024 yılındaki istatistikleri ile adından söz ettirmeyi başardı. Ayrıca Süper Lig'de de ön plana çıkıp Avrupa'da en üst sıralara yerleşti. Detaylar haberimizde yer alıyor.

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Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 16:50 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 16:51
Mertens durdurulamıyor! Süper Lig’i kasıp kavurdu, Harry Kane’i de geçti... 37 yaşında Avrupa’ya damga vurdu 1

Galatasaray'ın geçen sezon kadrosuna kattığı Dries Mertens, performansıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Yıldız oyuncu daha önce forma giydiği PSV Eindhoven ve Napoli gibi dünya devlerinin ardından imza attığı sarı kırmızılılardaki ilk döneminde zorluk yaşamıştı.

Mertens durdurulamıyor! Süper Lig’i kasıp kavurdu, Harry Kane’i de geçti... 37 yaşında Avrupa’ya damga vurdu 2

Ancak sonrasında goller atıp asistler yapmaya başlayınca tüm eleştirilerin de önünü tıkamış oldu. Geride kalan sezonu 7 gol ve 4 asistle tamamladı. Şampiyonluk yolunda çok kritik katkı verdi.

Mertens durdurulamıyor! Süper Lig’i kasıp kavurdu, Harry Kane’i de geçti... 37 yaşında Avrupa’ya damga vurdu 3

Bu sezon ise adeta evrim geçiren Mertens, aldığı süre ve skora katkısıyla gençlere taş çıkardı. Tüm kulvarlarda 50 karşılaşmada sarı kırmızılı formayı giyen Belçikalı futbolcu, 12 gol ve 18 asistle ulaşılması zor bir istatistik elde etti.

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