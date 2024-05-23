Mertens durdurulamıyor! Süper Lig'i kasıp kavurdu, Harry Kane'i de geçti... 37 yaşında Avrupa'ya damga vurdu

1 Galatasaray'ın geçen sezon kadrosuna kattığı Dries Mertens, performansıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Yıldız oyuncu daha önce forma giydiği PSV Eindhoven ve Napoli gibi dünya devlerinin ardından imza attığı sarı kırmızılılardaki ilk döneminde zorluk yaşamıştı.

2 Ancak sonrasında goller atıp asistler yapmaya başlayınca tüm eleştirilerin de önünü tıkamış oldu. Geride kalan sezonu 7 gol ve 4 asistle tamamladı. Şampiyonluk yolunda çok kritik katkı verdi.