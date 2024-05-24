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Yönetmen kavgasında yeni perde! Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan arasında ipler tamamen kopacak! Küfürlü tezahüratı duyunca keyiflendi

Türk sinemasının iki tanınmış yönetmeni Zeki Demirkubuz ile Nuri Bilge Ceylan arasındaki tartışma, geçen günlerde yeniden alevlenmişti. Katıldığı bir programda Nuri Bilge Ceylan'la küslüğü hakkında açıklamalar yapan Zeki Demirkubuz'un sözlerine Nuri Bilge Ceylan'dan kısa bir yanıt gelmişti. Bir türlü arası düzelmeyen ikilinin arasındaki ipleri tamamen koparacak bir olay daha yaşandı.Dün Beşiktaşlı taraftarlar, Trabzonspor'a karşı 3-2 kazandıkları Türkiye Kupası Finali'nde alınan zaferin ardından şampiyonluk kutlamasına katılan yönetmen Zeki Demirkubuz'u görünce ortaya Ceylan için küfürlü tezahürat yaptı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 07:52 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 07:52
Yönetmen kavgasında yeni perde! Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan arasında ipler tamamen kopacak! Küfürlü tezahüratı duyunca keyiflendi 1

Türk sinemasının iki önemli yönetmeni Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz'un uzun yıllardır süren küslüğünü bambaşka bir noktaya taşıyacak bir gelişme yaşandı.

Yönetmen kavgasında yeni perde! Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan arasında ipler tamamen kopacak! Küfürlü tezahüratı duyunca keyiflendi 2

Dün Beşiktaşlı taraftarlar, Trabzonspor'a karşı 3-2 kazandıkları Türkiye Kupası Finali'nde alınan zaferin ardından şampiyonluk kutlamasına katılan yönetmen Zeki Demirkubuz'u görünce ikili arasındaki ipleri tamamen kopracak bir olay yaşandı.

Yönetmen kavgasında yeni perde! Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan arasında ipler tamamen kopacak! Küfürlü tezahüratı duyunca keyiflendi 3

Taraftarlar daha önce tartışmalarıyla gündeme gelen ikiliden Nuri Bilge Ceylan aleyhinde küfürlü tezahürat yaptı.

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