Yönetmen kavgasında yeni perde! Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan arasında ipler tamamen kopacak! Küfürlü tezahüratı duyunca keyiflendi

Türk sinemasının iki tanınmış yönetmeni Zeki Demirkubuz ile Nuri Bilge Ceylan arasındaki tartışma, geçen günlerde yeniden alevlenmişti. Katıldığı bir programda Nuri Bilge Ceylan'la küslüğü hakkında açıklamalar yapan Zeki Demirkubuz'un sözlerine Nuri Bilge Ceylan'dan kısa bir yanıt gelmişti. Bir türlü arası düzelmeyen ikilinin arasındaki ipleri tamamen koparacak bir olay daha yaşandı.Dün Beşiktaşlı taraftarlar, Trabzonspor'a karşı 3-2 kazandıkları Türkiye Kupası Finali'nde alınan zaferin ardından şampiyonluk kutlamasına katılan yönetmen Zeki Demirkubuz'u görünce ortaya Ceylan için küfürlü tezahürat yaptı. İşte detaylar...
Türk sinemasının iki önemli yönetmeni Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz'un uzun yıllardır süren küslüğünü bambaşka bir noktaya taşıyacak bir gelişme yaşandı.
Dün Beşiktaşlı taraftarlar, Trabzonspor'a karşı 3-2 kazandıkları Türkiye Kupası Finali'nde alınan zaferin ardından şampiyonluk kutlamasına katılan yönetmen Zeki Demirkubuz'u görünce ikili arasındaki ipleri tamamen kopracak bir olay yaşandı.
Taraftarlar daha önce tartışmalarıyla gündeme gelen ikiliden Nuri Bilge Ceylan aleyhinde küfürlü tezahürat yaptı.