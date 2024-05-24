Spor yazarları Beşiktaş - Trabzonspor maçını değerlendirdi! O oyuncuya övgü dolu sözler

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa uzandı. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.
ULAŞ ÖZDEMİR- KAYIP ORTA SAHA
Maçın başlangıç düdüğü ile beraber Trabzonspor oyuna iyi başladı. İstedikleri pozisyonları üretemese de Onuachu'nun bireysel yeteneği ile harika bir golle öne geçti. Trabzonspor öne geçtikten sonra oyunun hakimi tamamen Beşiktaş'tı.
Trabzonspor Beşiktaş'ın hiçbir şekilde ön alan presine karşılık veremedi. Ek olarak Trabzonspor Beşiktaş'a karşı baskı da kuramadı.