Spor yazarları Beşiktaş - Trabzonspor maçını değerlendirdi! O oyuncuya övgü dolu sözler

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ULAŞ ÖZDEMİR- KAYIP ORTA SAHA

Maçın başlangıç düdüğü ile beraber Trabzonspor oyuna iyi başladı. İstedikleri pozisyonları üretemese de Onuachu'nun bireysel yeteneği ile harika bir golle öne geçti. Trabzonspor öne geçtikten sonra oyunun hakimi tamamen Beşiktaş'tı.