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Spor yazarları Beşiktaş - Trabzonspor maçını değerlendirdi! O oyuncuya övgü dolu sözler

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor'u geriden gelip 3-2 mağlup eden Beşiktaş, kupayı 11. kez müzesine götürdü. Beşiktaş'a kupayı getiren gol, 90+4'te geldi. Spor yazarları kritik maçı değerlendirdi. Beşiktaşlı o futbolcu övgü yağmuruna tutulurken, maçın hakemi ise topa tutuldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 09:37 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 09:37
Spor yazarları Beşiktaş - Trabzonspor maçını değerlendirdi! O oyuncuya övgü dolu sözler 1

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa uzandı. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarları Beşiktaş - Trabzonspor maçını değerlendirdi! O oyuncuya övgü dolu sözler 2

ULAŞ ÖZDEMİR- KAYIP ORTA SAHA
Maçın başlangıç düdüğü ile beraber Trabzonspor oyuna iyi başladı. İstedikleri pozisyonları üretemese de Onuachu'nun bireysel yeteneği ile harika bir golle öne geçti. Trabzonspor öne geçtikten sonra oyunun hakimi tamamen Beşiktaş'tı.

Spor yazarları Beşiktaş - Trabzonspor maçını değerlendirdi! O oyuncuya övgü dolu sözler 3

Trabzonspor Beşiktaş'ın hiçbir şekilde ön alan presine karşılık veremedi. Ek olarak Trabzonspor Beşiktaş'a karşı baskı da kuramadı.

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