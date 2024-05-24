Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’dan Jose Mourinho’ya olay sözler: Benden daha iyisini yapamaz

62 yaşındaki çalıştırıcının, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yakın isimlerin aralarında bulunduğu bir ortamda bunu anlattığı ve iddialı ifadeler kullandığı ortaya çıktı.

DAHA İYİSİNİ YAPAMAZ

Kartal'ın, son olarak İtalyan ekibi Roma'yı çalıştıran Portekizli teknik adam için, "Jose Mourinho göreve gelsin de görelim. Benden daha iyisini yapamaz" dediği öğrenildi.

Bilindiği üzere Kartal, daha önce geleceği hakkında gelen bir soruya, "Gel dediklerinde geliyor, git dediklerinde gidiyorum. Ben Fenerbahçe'nin çocuğuyum. Kalma, ya da gitme planı yapmadım" yanıtını vermişti. Kartal, 2.23 ile kulüp tarihinin maç başına en fazla puan toplayan 2. hocası durumunda. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN