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7 bin 200 prim gününü doldurmak yeterli! Bağ-Kur'luya 5 yıl erken emeklilik müjdesi! Peki kapsamda kimler olacak? Nasıl uygulanacak?

Hazırlıkları süren Bağ-Kur reformu, Bağ-Kur'lular için büyük bir müjde niteliğinde. Bu reform, prim gün sayısında yapılacak olan düzenlemelerle, Bağ-Kur kapsamında çalışanlara 5 yıl daha az prim ödeyerek emeklilik imkanı tanıyacak. Hem kapsam hem de tarih kriterleriyle ilgili detaylar merakla beklenirken, bazı Bağ-Kur'luların yasa çıkar çıkmaz emekli olabilme şansı doğacak. İşte bu önemli reformun detayları...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 09:09 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 09:15
7 bin 200 prim gününü doldurmak yeterli! Bağ-Kur’luya 5 yıl erken emeklilik müjdesi! Peki kapsamda kimler olacak? Nasıl uygulanacak? 1

Emekliliğe ilişkin tarihi reformlar önümüzdeki dönemde de sürecek.

7 bin 200 prim gününü doldurmak yeterli! Bağ-Kur’luya 5 yıl erken emeklilik müjdesi! Peki kapsamda kimler olacak? Nasıl uygulanacak? 2

Bu kapsamda atılacak adımlardan biri de Bağ- Kur'lulara ilişkin olacak. Hazırlığı yapılan yeni emeklilik reformu ile yaklaşık 1 milyon kişinin prim şartı bin 800 gün azaltılacak.

7 bin 200 prim gününü doldurmak yeterli! Bağ-Kur’luya 5 yıl erken emeklilik müjdesi! Peki kapsamda kimler olacak? Nasıl uygulanacak? 3

Emeklilik için 9 bin yerine 7 bin 200 prim günü yeterli olacak. Hem düzenlemenin kapsamı hem de tarihi en çok merak edilen konuların başında geliyor.

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