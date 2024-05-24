7 bin 200 prim gününü doldurmak yeterli! Bağ-Kur'luya 5 yıl erken emeklilik müjdesi! Peki kapsamda kimler olacak? Nasıl uygulanacak?

Hazırlıkları süren Bağ-Kur reformu, Bağ-Kur'lular için büyük bir müjde niteliğinde. Bu reform, prim gün sayısında yapılacak olan düzenlemelerle, Bağ-Kur kapsamında çalışanlara 5 yıl daha az prim ödeyerek emeklilik imkanı tanıyacak. Hem kapsam hem de tarih kriterleriyle ilgili detaylar merakla beklenirken, bazı Bağ-Kur'luların yasa çıkar çıkmaz emekli olabilme şansı doğacak. İşte bu önemli reformun detayları...
Emekliliğe ilişkin tarihi reformlar önümüzdeki dönemde de sürecek.
Bu kapsamda atılacak adımlardan biri de Bağ- Kur'lulara ilişkin olacak. Hazırlığı yapılan yeni emeklilik reformu ile yaklaşık 1 milyon kişinin prim şartı bin 800 gün azaltılacak.
Emeklilik için 9 bin yerine 7 bin 200 prim günü yeterli olacak. Hem düzenlemenin kapsamı hem de tarihi en çok merak edilen konuların başında geliyor.