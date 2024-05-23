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Son dakika transfer haberi! Galatasaray Fenerbahçe'nin eski yıldızının peşinde! Tam 36 milyon euro ödendi... Bu sezon 8 golde adı var

Trendyol Süper Lig'in 38'inci haftasında Konyaspor deplasmanına gidip şampiyonluk maçına çıkacak olan Galatasaray, en az beraberlik kopararak İstanbul'a dönmek ve 24'üncü kez mutlu sona ulaşmak amacında. Taraftarlar da zorlu mücadele öncesinde takımlarına güveniyor ve sokaklara dökülmek için adeta saatleri sayıyor. Yönetim ise takımı saha içine odaklama çalışmalarına devam ederken diğer yandan transfere de yoğun mesai harcıyor. Gündemde ise flaş bir isim var. Eski Fenerbahçeli futbolcu Florya'ya ayak basabilir. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 15:39 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 15:42
Son dakika transfer haberi! Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızının peşinde! Tam 36 milyon euro ödendi... Bu sezon 8 golde adı var

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Bu sezon uzun süre zirvede götürdüğü şampiyonluk mücadelesini son haftaya taşımayı başaran Galatasaray, Fenerbahçe yenilgisi sonrasında Konyaspor deplasmanına çıkacak. Sarı kırmızılılar Konya'da kendisine 1 puan yetmesine rağmen yine galibiyet alarak sahadan ayrılmak amacında.

Son dakika transfer haberi! Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızının peşinde! Tam 36 milyon euro ödendi... Bu sezon 8 golde adı var

Süper Lig'de 24'üncü kez mutlu sona ulaşmak amacında olan Cimbom'da Teknik Direktör Okan Buruk, Ziyech'i cezasından, bazı oyuncuları ise performanslarından dolayı kadroya veya ilk 11'e almayacak.

Son dakika transfer haberi! Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızının peşinde! Tam 36 milyon euro ödendi... Bu sezon 8 golde adı var

Hedef bir kez daha rakibine üstünlük kurarak şampiyonluk sevinci yaşamak. Hazırlıklar da devam ediyor. Bu arada hem Teknik Direktör Okan Buruk hem de Başkanvekili Erden Timur, pazar akşamı sevinen tarafın kendileri olacağını söyleyerek bir video paylaştı.

Son dakika transfer haberi! Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızının peşinde! Tam 36 milyon euro ödendi... Bu sezon 8 golde adı var

Okan Buruk, "Büyük Galatasaray ailesi, bayrakları hazırlayın. Tarih yine şampiyonu yazacak, mayıslar yine bizim olacak." ifadelerini kullandı.

Son dakika transfer haberi! Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızının peşinde! Tam 36 milyon euro ödendi... Bu sezon 8 golde adı var

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, "Nice şampiyonluklar yaşamış, nice kupalar kazanmış büyük Galatasaray taraftarı, büyük Galatasaray camiası; geldik son dakikaya. Hepimiz tüm motivasyonumuzla, kenetlenerek ki bu sezon başında da dedik "Kenetlen başka Galatasaray yok" diye... Tüm zerrelerimize kadar hissederek şampiyonluk yolundaki son dakikayı hep birlikte sadece sahadaki 11 aslanımız, kenardaki diğer aslanlarımız, Okan hocamızla değil 35 milyon Galatasaray taraftarı o gün hep birlikte o mücadeleyi vereceğiz. Bu kararlılıkla, bu azimle ve bu inanmışlıkla yapamayacağımız hiçbir şey yok. 100. yılda, 2023 yılında 23. şampiyonluğumuzu kazanmıştık. İnşallah 2024 yılında da 24. şampiyonluğumuzu hep birlikte kutlayacağız." diye konuştu.

Son dakika transfer haberi! Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızının peşinde! Tam 36 milyon euro ödendi... Bu sezon 8 golde adı var

Galatasaray Taraftarı da sezonun son maçına adeta çıkarma yapacak. Kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduracak olan sarı kırmızılılarda eğer şampiyonluk müjdesi gelirse büyük bir sevinç yaşanacak.

Son dakika transfer haberi! Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızının peşinde! Tam 36 milyon euro ödendi... Bu sezon 8 golde adı var

Ayrıca yönetim gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. İlk olarak Teknik Direktör Okan Buruk'un sözleşmesi uzatılacak. Ardından da alınması belirlenen futbolcular konusundaki girişimler resmiyete taşınacak.

Son dakika transfer haberi! Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızının peşinde! Tam 36 milyon euro ödendi... Bu sezon 8 golde adı var

Florya'ya bu yaz da yılıdz akını olacak. Cimbom bir kez daha zirvede yer alarak bu sezon da şampiyonluk yaşarsa 3'te 3 yaparak önemli bir dominasyon yaratmayı hedefliyor.

Son dakika transfer haberi! Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızının peşinde! Tam 36 milyon euro ödendi... Bu sezon 8 golde adı var

Listede de çok önemli isimler var. Özellikle hücum bölgesi için dünya yıldızları mevcut. Onlardan biri de Süper Lig'in eski futbolcularından.

Son dakika transfer haberi! Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızının peşinde! Tam 36 milyon euro ödendi... Bu sezon 8 golde adı var

Daha önce Fenerbahçe forması giyen forvet için bugüne kadar toplamda 36 milyon euro ödendi. Sarı lacivertlilerden kariyerinin transferini yapan golcü yıldız sonrasında ise La Liga'nın yolunu tuttu.

Son dakika transfer haberi! Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızının peşinde! Tam 36 milyon euro ödendi... Bu sezon 8 golde adı var

Galatasaray Mauro Icardi'nin yedeği olarak daha önce sarı lacivertli formayı giyen Vedat Muriqi'yi kadrosuna katmak istiyor. Kosovalı yıldızı Florya'ya getirmeyi hedefleyen yönetim daha önce kendilerini reddeden deneyimli golcüye bu kez imza attırmak amacında.

Son dakika transfer haberi! Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızının peşinde! Tam 36 milyon euro ödendi... Bu sezon 8 golde adı var

Bu sezon 32 karşılaşmaya çıkan Vedat Muriqi, 6 gol atıp 2 de asist yaptı. Güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.

Son dakika transfer haberi! Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızının peşinde! Tam 36 milyon euro ödendi... Bu sezon 8 golde adı var

1.94 metre boyundaki Muriqi'nin 2027'ye kadar kontratı bulunuyor.

Son dakika transfer haberi! Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızının peşinde! Tam 36 milyon euro ödendi... Bu sezon 8 golde adı var

Mallorca La Liga'nın son haftası öncesinde 37 puanla 17'inci sırada bulunuyor. Maxi Gomez'in forma giydiği Cadiz'in 4 puan önünde ve ligde kalmayı garantiledi.

Son dakika transfer haberi! Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızının peşinde! Tam 36 milyon euro ödendi... Bu sezon 8 golde adı var

Vedat Muriqi ise Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediği için ayrılmaya sıcak bakıyor.

Son dakika transfer haberi! Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızının peşinde! Tam 36 milyon euro ödendi... Bu sezon 8 golde adı var

Yönetim de bu kozu kullanarak transferi en ucuz maliyetle tamamlamak amacında.

Son dakika transfer haberi! Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızının peşinde! Tam 36 milyon euro ödendi... Bu sezon 8 golde adı var

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