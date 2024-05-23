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Kayıp koruma Cevad Mihrabi, İbrahim Reisi'nin cenazesinde ortaya çıktı! O iddia ortalığı karıştırmıştı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin korumalarından Cevad Mihrabi'nin önce öldüğü daha sonra çakılan helikoptere binmediği iddia edildi. Kayıp koruma hakkındaki iddialar devam ederken Cevad Mihrabi, cenaze töreninde ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 17:16 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 17:56
Kayıp koruma Cevad Mihrabi, İbrahim Reisi’nin cenazesinde ortaya çıktı! O iddia ortalığı karıştırmıştı

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Helikopter kazasında ölen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin "kayıp" koruması Cevad Mihrabi ortaya çıktı.

Reisi için, İran'ın birçok bölgesinde cenaze töreni düzenlendi.

KORUMA MUAMMASI
Helikopter kazasında 9 kişinin öldüğü konuşulurken dün(22 Mayıs) ortaya çıkan görüntülerde 8 tabutun olması akıllardaki soru işaretlerini artırdı.

İbrahin Reisi'nin korumalarından Cevad Mihrabi'nin önce öldüğü daha sonra çakılan helikoptere binmediğini konvoydaki diğer iki araçtan birinde seyahat ettiği iddia edildi.

Reisi'nin koruması (En arkadaki)Reisi'nin koruması (En arkadaki)

CENAZE TÖRENİNDE ORTAYA ÇIKTI
Kayıp koruma Cevad Mihrabi, İbrahim Reisi'nin cenaze töreninde ortaya çıktı.

Mihrabi'nin, cenaze törenindeki fotoğrafı İran basını tarafından servis edildi.

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HELİKOPTERE NEDEN BİNMEDİ?
Reisi'nin helikopterinin düşmesi "kaza mı suikast mı?" sorularını beraberinde getirirken yakın koruma Cevad Mihrabi'nin başka bir helikopterle seyahat etmesi şüpheleri daha da artırdı.

REİSİ MEŞHED'DE DEFNEDİLECEK
Doğu Azerbaycan eyaletinde 19 Mayıs'ta meydana gelen helikopter kazasında beraberindeki üst düzey yetkililerle hayatını kaybeden Reisi için Tebriz, Kum, Tahran'dan sonra Bircend'de düzenlenen veda törenleri bugün Meşhed kentinde sona erecek. Reisi'nin cenazesinin son durağı, doğduğu yer olan Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi olacak.

REİSİ'NİN HELİKOPTER KAZASI
İran Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katıldı.

İran devlet televizyonu ilk açıklamasında Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini duyurdu.

İRAN TÜRKİYE'DEN YARDIM İSTEDİ
Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirdi. İran, Türkiye'den havadan arama çalışması yapmak için insansız hava aracı (İHA) talep etti.

AKINCI İHA ENKAZI TESPİT ETTİ
Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaştı.

KAZADAN 15 SAAT SONRA ULAŞILDI
Helikopterin enkazına 15 saatlik çalışma sonrasında ulaşıldı.

Enkaza ulaşıldı

KURTULAN OLMADI
Enkazına ulaşılan helikopterde bulunan herkesin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Reisi ve beraberindeki heyetin son görüntüleri

HELİKOPTERDE KİMLER VARDI?
Helikopterde bulunanlar arasında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile birlikte Tebriz Valisi Malik Rahmeti, İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim, Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkili ile 3 mürettebatın olduğu öğrenildi.

Helikopter kazasında ölenler

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi
İbrahim Reisi

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan
Hüseyin Emir Abdullahiyan

Tebriz Valisi Malik Rahmati
Malik Rahmeti

Ayetullah Seyyid Muhammed Ali El-Haşim
El-Haşim

Pilot Albay Seyed Taher Mostafavi ve Pilot Albay Mohsen Daryanosh

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