Kayıp koruma Cevad Mihrabi, İbrahim Reisi’nin cenazesinde ortaya çıktı! O iddia ortalığı karıştırmıştı

HELİKOPTERE NEDEN BİNMEDİ?
Reisi'nin helikopterinin düşmesi "kaza mı suikast mı?" sorularını beraberinde getirirken yakın koruma Cevad Mihrabi'nin başka bir helikopterle seyahat etmesi şüpheleri daha da artırdı.
REİSİ MEŞHED'DE DEFNEDİLECEK
Doğu Azerbaycan eyaletinde 19 Mayıs'ta meydana gelen helikopter kazasında beraberindeki üst düzey yetkililerle hayatını kaybeden Reisi için Tebriz, Kum, Tahran'dan sonra Bircend'de düzenlenen veda törenleri bugün Meşhed kentinde sona erecek. Reisi'nin cenazesinin son durağı, doğduğu yer olan Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi olacak.
REİSİ'NİN HELİKOPTER KAZASI
İran Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katıldı.
İran devlet televizyonu ilk açıklamasında Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini duyurdu.
İRAN TÜRKİYE'DEN YARDIM İSTEDİ
Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirdi. İran, Türkiye'den havadan arama çalışması yapmak için insansız hava aracı (İHA) talep etti.
AKINCI İHA ENKAZI TESPİT ETTİ
Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaştı.
KAZADAN 15 SAAT SONRA ULAŞILDI
Helikopterin enkazına 15 saatlik çalışma sonrasında ulaşıldı.