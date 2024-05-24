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Migros, A101, BİM, CARREFOURSA, ŞOK küçükbaş-büyükbaş FİYAT LİSTESİ! 12, 16, 20, 23 KG - 1/7 hisse...

2024 Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak ve vatandaşlar şimdiden kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. Türkiye'nin önde gelen market zincirleri BİM, A101, Migros ve CarrefourSA, bu yılki kurbanlık fiyatlarını açıkladı. Bu yıl, büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatlarında gözle görülür bir artış yaşandı. Peki, hangi markette hangi fiyatlarla kurbanlık alabilirsiniz? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 10:02 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 10:04
Migros, A101, BİM, CARREFOURSA, ŞOK küçükbaş-büyükbaş FİYAT LİSTESİ! 12, 16, 20, 23 KG - 1/7 hisse...

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Kurban Bayramı yaklaştıkça vatandaşlar, büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatlarını merak ediyor. BİM, A101, Migros ve CarrefourSA'daki güncel fiyatlar açıklandı.

Migros kurbanlık fiyatlarıMigros kurbanlık fiyatları

MİGROS

Büyükbaş kurbanlık (1/7 hisse, 23-27 kg): 11.990 TL
Küçükbaş Karaman koyunu (12-16 kg): 5.990 TL
Küçükbaş Kıvırcık koyunu (16-20 kg): 6.990 TL
Migros ayrıca Money Bonus ile yapılan alışverişlerde 1.000 TL indirim sunuyor.

Carrefoursa kurbanlık fiyatlarıCarrefoursa kurbanlık fiyatları

CARREFOURSA

Büyükbaş kurbanlık (1/7 hisse, 20-23 kg): 16.500 TL
Küçükbaş Kıvırcık koyunu (12-15 kg): 13.950 TL
Küçükbaş Karaman koyunu (20-23 kg): 11.950 TL

A101 kurbanlık fiyatları

A101

Büyükbaş kurbanlık (1/7 hisse, 23-26 kg): 16.950 TL
Küçükbaş Karaman koyunu (16-19 kg): 6.590 TL

BİM

BİM henüz kurbanlık fiyatlarını açıklamadı, ancak önceki yıllarda uygun fiyatlarla hizmet vermekteydi.

ŞOK

ŞOK marketler de henüz kurbanlık fiyatlarını açıklamış değil. Fiyatlar açıklandığında güncellemeler yapılacaktır.

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