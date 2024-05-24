Migros, A101, BİM, CARREFOURSA, ŞOK küçükbaş-büyükbaş FİYAT LİSTESİ! 12, 16, 20, 23 KG - 1/7 hisse...

Kurban Bayramı yaklaştıkça vatandaşlar, büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatlarını merak ediyor. BİM, A101, Migros ve CarrefourSA'daki güncel fiyatlar açıklandı.
Kurban Bayramı yaklaştıkça vatandaşlar, büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatlarını merak ediyor. BİM, A101, Migros ve CarrefourSA'daki güncel fiyatlar açıklandı.
MİGROS
Büyükbaş kurbanlık (1/7 hisse, 23-27 kg): 11.990 TL
Küçükbaş Karaman koyunu (12-16 kg): 5.990 TL
Küçükbaş Kıvırcık koyunu (16-20 kg): 6.990 TL
Migros ayrıca Money Bonus ile yapılan alışverişlerde 1.000 TL indirim sunuyor.
CARREFOURSA
Büyükbaş kurbanlık (1/7 hisse, 20-23 kg): 16.500 TL
Küçükbaş Kıvırcık koyunu (12-15 kg): 13.950 TL
Küçükbaş Karaman koyunu (20-23 kg): 11.950 TL
A101
Büyükbaş kurbanlık (1/7 hisse, 23-26 kg): 16.950 TL
Küçükbaş Karaman koyunu (16-19 kg): 6.590 TL
BİM
BİM henüz kurbanlık fiyatlarını açıklamadı, ancak önceki yıllarda uygun fiyatlarla hizmet vermekteydi.
ŞOK
ŞOK marketler de henüz kurbanlık fiyatlarını açıklamış değil. Fiyatlar açıklandığında güncellemeler yapılacaktır.