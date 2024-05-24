Akaryakıtta dev indirim! Brent petrol fiyatları düştü! 1 LT benzin ve motorin kaç TL olacak? İstanbul, Ankara, İzmir...

Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ve dövizdeki dalgalanmalar, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarındaki güncellemeleri yakından takip ederken, son gelişmeler akaryakıt tüketiciyi sevindirecek nitelikte.
Gece Yarısından İtibaren Benzine Büyük İndirim
Petrol fiyatlarındaki mevcut düşüş, pompa fiyatlarına olumlu olarak yansıyacak. Bu gece yarısından itibaren benzine uygulanacak olan 1 lira 54 kuruşluk indirim, tüketicilerin yüzünü güldürecek. Bu indirimle birlikte, Türkiye genelinde benzin fiyatlarında gözle görülür bir düşüş bekleniyor.
Güncel Akaryakıt Fiyatları
Güncel pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.22 lira seviyesinden satılmakta. Benzinde ise litre başına ortalama fiyat 42.74 lira olarak belirlenmiş durumda. Gece yarısı yapılacak indirimle birlikte bu fiyatların daha da aşağı çekilmesi bekleniyor.