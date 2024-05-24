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Akaryakıtta dev indirim! Brent petrol fiyatları düştü! 1 LT benzin ve motorin kaç TL olacak? İstanbul, Ankara, İzmir...

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve uluslararası piyasalardaki gelişmeler, benzine ve motorine olan talebi etkileyerek fiyatlarda değişkenliklere neden oluyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 09:45 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 10:08
Akaryakıtta dev indirim! Brent petrol fiyatları düştü! 1 LT benzin ve motorin kaç TL olacak? İstanbul, Ankara, İzmir...

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Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ve dövizdeki dalgalanmalar, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarındaki güncellemeleri yakından takip ederken, son gelişmeler akaryakıt tüketiciyi sevindirecek nitelikte.

Gece Yarısından İtibaren Benzine Büyük İndirim
Petrol fiyatlarındaki mevcut düşüş, pompa fiyatlarına olumlu olarak yansıyacak. Bu gece yarısından itibaren benzine uygulanacak olan 1 lira 54 kuruşluk indirim, tüketicilerin yüzünü güldürecek. Bu indirimle birlikte, Türkiye genelinde benzin fiyatlarında gözle görülür bir düşüş bekleniyor.

Güncel Akaryakıt Fiyatları
Güncel pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.22 lira seviyesinden satılmakta. Benzinde ise litre başına ortalama fiyat 42.74 lira olarak belirlenmiş durumda. Gece yarısı yapılacak indirimle birlikte bu fiyatların daha da aşağı çekilmesi bekleniyor.

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken baz alınan birkaç önemli faktör bulunmaktadır. Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) payı eklenerek KDV hariç Rafineri satış fiyatı hesaplanıyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek belirleniyor. Bu fiyatlar, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatını oluşturuyor.

Vatandaşlar İçin Önemli Bilgiler
Akaryakıt fiyatlarındaki bu önemli değişiklikler, özellikle günlük yaşantısında araç kullanımı yoğun olan vatandaşlar için büyük önem taşımakta. İndirimler, özellikle uzun yolculuklar planlayan veya aylık bütçelerinde önemli bir yer tutan yakıt giderlerini düşürmek isteyen tüketiciler için iyi bir fırsat sunuyor.

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