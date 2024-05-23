Anaokulu öğretmeni 32 yaşındaki Buse Berfi Yılmaz, eşinden boşandı. 7 yaşındaki çocuğu ile birlikte İstanbul Kartal'da yaşayan Yılmaz, yaklaşık 7 ay önce ise 40 yaşındaki Ahmet Hasan T. ile sevgili oldu. 12 Mayıs Pazar günü; Yılmaz, erkek arkadaşı tarafından dövüldü ve durumu bir kız arkadaşına anlattı.
YERE DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEDİ
Erkek arkadaşının kafasını duvara vurduğunu söyleyerek vücudundaki darp izlerini gösterdi. 14 Mayıs Salı günü ise Buse Berfi Yılmaz, erkek arkadaşı Ahmet Hasan T. ile buluştu. Yılmaz'a ait otomobille ilerleyen ikili arasında çıkan tartışmanın ardından araçtan inen Yılmaz'ın yere düştüğünü söyleyen Ahmet Hasan T., kız arkadaşı Yılmaz'ı ambulansla Maltepe Devlet Hastanesine getirdi.
YOĞUN BAKIMA ALINDI
Tedavi altına alınan Yılmaz'ın kafatasında 2 kırık, vücudunun çeşitli yerlerinde ise ısırık, tırmalama ve darp izleri olduğu ortaya çıktı. Bilinci kapalı şekilde yoğun bakımda tedavi altına alınan Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, Buse Berfi Yılmaz'ın otomobilinde incelemelerde bulundu.
TARTIŞTIKLARINI SÖYLEDİ
Ahmet Hasan T., kız arkadaşının ailesine; Buse Berfi Yılmaz'a ait otomobilde ilerledikleri sırada aralarında tartışma çıktığını, aracı kullanan Yılmaz'ın, otomobilden indiğini ve kendisinin direksiyonun başına geçtiğini anlattı. Vitesi geri taktığı zaman ise aracın Buse Berfi Yılmaz'a dokunduğunu ve yere düştüğünü söylediği öğrenildi.
Şüphelinin polise verdiği ifadede ise, kız arkadaşının araçtan indikten sonra yere düştüğünü söylediği bilgisine ulaşıldı. Olayın nerede yaşandığı sorusuna ise şokta olduğu için hatırlamadığını ve Üsküdar Kısıklı'da olabileceklerini söylediği öğrenildi.