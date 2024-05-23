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Jose Mourinho'dan heyecanlandıran açıklama! "Gittiğim takımda..."

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Beşiktaş, teknik direktör listesinin başına Jose Mourinho'yu aldı. Kanarya'da başkan adayı Aziz Yıldırım, göreve gelmesi halinde takımın başına Portekizliyi getireceğini duyurdu. Siyah beyazlılar ise Mourinho ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Suudi Arabistan'da bir panele katılan 'Special One' çarpıcı açıklamalara imza attı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 13:33 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 13:33
Jose Mourinho’dan heyecanlandıran açıklama! Gittiğim takımda...

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Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu gündemine almıştı.

Jose Mourinho’dan heyecanlandıran açıklama! Gittiğim takımda...

Fenerbahçe'de başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım, takımın başına Jose Mourinho'yu getireceğini açıklamıştı.

Jose Mourinho’dan heyecanlandıran açıklama! Gittiğim takımda...

Yıldırım, Portekizli teknik direktörle görüştüklerini dile getirdi.

Jose Mourinho’dan heyecanlandıran açıklama! Gittiğim takımda...

"KAZANIRSAK MOURINHO'YU GETİRECEĞİM"

Yıldırım, "Geçen hafta Mourinho ile yüz yüze görüştüm. 2 saat süren bir görüşme yaptık. Kendisine, 'Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var' dedim. '3 başkan adayı olacak hangisi kazanırsa muhakkak Fenerbahçe'ye gel. Ben istiyorum diye gelme' dedim. 2003'te Porto'da başlayan çıkışını Fenerbahçe'de de yapabilirsin dedim. Memnuniyetle karşıladı. Arkadaşlarımla menajerleri arasındaki görüşmeler devam ediyor."

Jose Mourinho’dan heyecanlandıran açıklama! Gittiğim takımda...

Beşiktaş'ın ikinci başkanı Hüseyin Yücel, Portekizli çalıştırıcıyla görüştüklerini açıkladı.

Jose Mourinho’dan heyecanlandıran açıklama! Gittiğim takımda...

"MOURINHO BEŞİKTAŞ'A GELMEYİ KABUL ETTİ"

Yücel, "Yaklaşık 1 ay önce İstanbul'da, Jose Mourinho ile görüştüm. Kendisini Beşiktaş'ta görmek istediğimi ve Beşiktaş'ın kimyasına uygun olduğunu dile getirdim. Jose Mourinho, teklif sonrası bir değerlendirme yapacağını, Beşiktaş'ı takip edeceğini ve geri dönüş yapacağını dile getirdi." ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho’dan heyecanlandıran açıklama! Gittiğim takımda...

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın peşindeki teknik direktör Jose Mourinho, Suudi Arabistan'da düzenlenen bir konferansa katıldı.

Jose Mourinho’dan heyecanlandıran açıklama! Gittiğim takımda...

Mourinho, "Kariyerimde gittiğim her takımda başarıya giden yollarını algılıyorum ve sahip olduğum olumlu şeyler üzerinde çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho’dan heyecanlandıran açıklama! Gittiğim takımda...

"KENDİMİ SAHADA YARATTIM"

Kariyerinde kazandığı şampiyonluklar hakkında konuşan Portekizli çalıştırıcı, "Kendimi sosyal medyada değil sahada yarattım. Sahada 26 şampiyonluk kazandım. Kariyerimdeki bir şampiyonluğu diğerine tercih etmek istemem" dedi.

Jose Mourinho’dan heyecanlandıran açıklama! Gittiğim takımda...

RONALDO SÖZLERİ

Real Madrid'de Cristiano Ronaldo'ya teknik direktörlük yaptığı hatırlatılan Mourinho, "Ben oyunculara değil bir takıma koçluk yapıyorum. Böyle büyük bir yıldızın elbette değeri var ama takımın başarısı için gerekli atmosferi sağlamam gerekiyor" dedi.

Jose Mourinho’dan heyecanlandıran açıklama! Gittiğim takımda...

Futbolculara sosyal medyadan uzak durmalarını tavsiye eden Jose Mourinho, "Etkilenmemek için ben de kendimi sosyal medyadan izole etmeye çalışıyorum. Oyunculara tavsiyem sahada elinizden geleni yapın. Özel hayatlarınızı medyadan ayırmanızı rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho’dan heyecanlandıran açıklama! Gittiğim takımda...

"KARİYERİMİN EN ZORLU ÜNAVI"

Portekizli teknik adam, Roma'da iki Avrupa finaline çıkmasını "kariyerinin en zorlu ünvanı" olarak değerlendirdi. Roma'nın tarihine baktığınızda nedenini anlarsınız. Roma'da arka arkaya iki Avrupa finaline ulaşmak tarihsel açıdan imkansızdı. Bu yüzden beni üçüncü yılda kovdular.

Jose Mourinho’dan heyecanlandıran açıklama! Gittiğim takımda...

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