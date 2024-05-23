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Dünya Fenerbahçe'yi konuşacak! Transferi böyle duyurdular: Gelmeyi kabul etti

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerde gündeme birçok isim gelirken, İngiliz basını dev transferi duyurdu. Ada'da çıkan haberlere göre dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul etti. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 16:16 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 16:16
Dünya Fenerbahçe’yi konuşacak! Transferi böyle duyurdular: Gelmeyi kabul etti

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler uzun süren şampiyonluk hasretini bu sezon sona erdirmek isterken, Galatasaray galibiyetiyle işi son haftaya taşıdı.

Dünya Fenerbahçe’yi konuşacak! Transferi böyle duyurdular: Gelmeyi kabul etti

Kanarya'da bir yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre girişimlere başlayan yöneticiler, yıldız isimlerle görüşmelere başladı.

Dünya Fenerbahçe’yi konuşacak! Transferi böyle duyurdular: Gelmeyi kabul etti

Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor. Özellikle devre arasında yapılan transferden memnun kalınmazken, veda hazırlıkları hız kazandı.

Dünya Fenerbahçe’yi konuşacak! Transferi böyle duyurdular: Gelmeyi kabul etti

AYRILIKLAR NETLEŞİYOR

Kanarya'da 6 aylığına transfer edilen Leonardo Bonucci ve Atletico Madrid'den kiralanan Çağlar Söyüncü gelecek sezon kadroda olmayacak.

Dünya Fenerbahçe’yi konuşacak! Transferi böyle duyurdular: Gelmeyi kabul etti

İsmail Kartal'ın uzun ısrarı sonucu transfer edilen Rade Krunic'ten de memnun kalınmadı. Yönetim, uygun bir teklif gelmesi halinde Krunic ile de vedalaşacak.

Dünya Fenerbahçe’yi konuşacak! Transferi böyle duyurdular: Gelmeyi kabul etti

Yine teknik direktör Kartal'ın isteğiyle takımda tutulan Miha Zajc da Fenerbahçe'de son günlerini geçiriyor. Sloven oyuncuya Süper Lig'den bir çok takım talip olmuş durumda.

Dünya Fenerbahçe’yi konuşacak! Transferi böyle duyurdular: Gelmeyi kabul etti

Fenerbahçe'nin mevcut kadrodaki en eski futbolcusu konumunda olan Ferdi Kadıoğlu, yuvadan uçuyor. Milli yıldız için başta Premier Lig ve Serie A ekiplerinin ciddi ilgisi bulunuyor.

Dünya Fenerbahçe’yi konuşacak! Transferi böyle duyurdular: Gelmeyi kabul etti

Sarı lacivertlilerin yıldızlarından Sebastian Szymanski de transferin gözdesi konumunda. Polonyalı futbolcu için 20 milyon euronun üzerinde gelen teklifler ciddiye alınacak.

Dünya Fenerbahçe’yi konuşacak! Transferi böyle duyurdular: Gelmeyi kabul etti

Son dönemde yaptığı transferler kadar oyuncu satışlarıyla da gündem olan Fenerbahçe, bir isimden daha yüksek kar etmenin peşinde.

Dünya Fenerbahçe’yi konuşacak! Transferi böyle duyurdular: Gelmeyi kabul etti

Kanarya'ya 6 milyon euroya Parma'dan transfer olan Jayden Oosterwolde için konuşulan rakamlar 20 milyon euronun üzerinde. Hollandalı yıldız ile Roma'nın ciddi şekilde ilgilendiği belirtiliyor.

Dünya Fenerbahçe’yi konuşacak! Transferi böyle duyurdular: Gelmeyi kabul etti

TRANSFERLER YOLDA

Karagümrük'te iyi bir sezon geçiren sol bek Levent Mercan transferini bitirdiği iddia ediliyor. Genç sol bekin transferinde mutlu sona ulaşmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerden bir hamle daha geldi.

Dünya Fenerbahçe’yi konuşacak! Transferi böyle duyurdular: Gelmeyi kabul etti

Sarı-lacivertliler, Sivasspor'un 2006 doğumlu genç oyuncusu Emre Gökay ile prensipte anlaştı. Genç oyuncunun bonservisi için Sivasspor'a 2.5 milyon Euro ödenecek. Emre Gökay bu sezon EMS Yapı Sivasspor formasıyla 13 maça çıktı.

Dünya Fenerbahçe’yi konuşacak! Transferi böyle duyurdular: Gelmeyi kabul etti

LUKAKU BOMBASI!

Teknik direktör Pochettino ile yollarını ayıran Chelsea, bu sezon Roma'da kiralık oynayan golcüsü Lukaku'yu da kadroda düşünmüyor.

Dünya Fenerbahçe’yi konuşacak! Transferi böyle duyurdular: Gelmeyi kabul etti

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre, 31 yaşındaki Belçikalı yıldızın Avrupa kulüplerinden beklediği cazip teklifi alamadığı kaydedildi.

Dünya Fenerbahçe’yi konuşacak! Transferi böyle duyurdular: Gelmeyi kabul etti

Bu nedenle Lukaku'nun, Fenerbahçe'ye sıcak bakmaya başladığını kaydetti.

Dünya Fenerbahçe’yi konuşacak! Transferi böyle duyurdular: Gelmeyi kabul etti

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