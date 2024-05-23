HAVA DURUMU | Meteoroloji il il sayıp uyarmıştı! Ceviz büyüklüğünde dolu! Bugün hava nasıl olacak? | 23 Mayıs 2024 hava durumu

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Mayıs ayının sonlarına doğru yaklaşmamıza rağmen henüz tam anlamıyla bahar yaşayamadık. Güneşe hasret kaldığımız bugünlerde toz taşımından kuvvetli yağışa, hava sıcaklıklarının bir anda düşmesinden doluya kadar birçok doğa olayı yaşıyoruz.