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HAVA DURUMU | Meteoroloji il il sayıp uyarmıştı! Ceviz büyüklüğünde dolu! Bugün hava nasıl olacak? | 23 Mayıs 2024 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlerdir şiddetli yağmur ve dolu yağışı için birçok ile uyarıda bulunmuştu. Beklenen yağışlar bugün günlük yaşamı adeta felç etti. Kars, Eskişehir, Kocaeli, Edirne, Manisa, Balıkesir, Bursa, Bolu, Ağrı ve İzmir'de neredeyse ceviz büyüklüğünde yağmur yağdı. Meteoroloji yarın da 15 kente sarı kodlu alarm verdi. Peki hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu...

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Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 16:41 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 16:41
HAVA DURUMU | Meteoroloji il il sayıp uyarmıştı! Ceviz büyüklüğünde dolu! Bugün hava nasıl olacak? | 23 Mayıs 2024 hava durumu 1

Mayıs ayının sonlarına doğru yaklaşmamıza rağmen henüz tam anlamıyla bahar yaşayamadık. Güneşe hasret kaldığımız bugünlerde toz taşımından kuvvetli yağışa, hava sıcaklıklarının bir anda düşmesinden doluya kadar birçok doğa olayı yaşıyoruz.

HAVA DURUMU | Meteoroloji il il sayıp uyarmıştı! Ceviz büyüklüğünde dolu! Bugün hava nasıl olacak? | 23 Mayıs 2024 hava durumu 2

21 KENTTE SARI KODLU ALARM VERİLDİ

MGM son olarak bugün de 21 kenti sarı kodla uyardı.

Uyarılan iller şu şekilde:

Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Düzce

HAVA DURUMU | Meteoroloji il il sayıp uyarmıştı! Ceviz büyüklüğünde dolu! Bugün hava nasıl olacak? | 23 Mayıs 2024 hava durumu 3

MGM'nin uyardığı illerde bugün kuvvetli yağış ve dolu etkili oldu. Bazı illerde ceviz büyüklüğünde yağan dolu maddi hasara neden oldu.

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