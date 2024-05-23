HAVA DURUMU | Meteoroloji il il sayıp uyarmıştı! Ceviz büyüklüğünde dolu! Bugün hava nasıl olacak? | 23 Mayıs 2024 hava durumu

Mayıs ayının sonlarına doğru yaklaşmamıza rağmen henüz tam anlamıyla bahar yaşayamadık. Güneşe hasret kaldığımız bugünlerde toz taşımından kuvvetli yağışa, hava sıcaklıklarının bir anda düşmesinden doluya kadar birçok doğa olayı yaşıyoruz.
21 KENTTE SARI KODLU ALARM VERİLDİ
MGM son olarak bugün de 21 kenti sarı kodla uyardı.
Uyarılan iller şu şekilde:
Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Düzce
MGM'nin uyardığı illerde bugün kuvvetli yağış ve dolu etkili oldu. Bazı illerde ceviz büyüklüğünde yağan dolu maddi hasara neden oldu.