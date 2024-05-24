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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024, 08:43 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2024, 08:43

Zeki Demirkubuz'u gören Beşiktaş taraftarı bakın ne yaptı!

Türk sinemasının iki tanınmış yönetmeni Zeki Demirkubuz ile Nuri Bilge Ceylan arasındaki tartışma, geçen günlerde yeniden alevlenmişti. Katıldığı bir programda Nuri Bilge Ceylan'la küslüğü hakkında açıklamalar yapan Zeki Demirkubuz'un sözlerine Nuri Bilge Ceylan'dan kısa bir yanıt gelmişti. Bir türlü arası düzelmeyen ikilinin arasındaki ipleri tamamen koparacak bir olay daha yaşandı.Dün Beşiktaşlı taraftarlar, Trabzonspor'a karşı 3-2 kazandıkları Türkiye Kupası Finali'nde alınan zaferin ardından şampiyonluk kutlamasına katılan yönetmen Zeki Demirkubuz'u görünce ortaya Ceylan için küfürlü tezahürat yaptı. İşte detaylar...

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