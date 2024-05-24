Filistin’i savunan öğrencilere polis prangası! Harvard’dan sonra şimdi de Oxford! İngiltere de karışıyor...

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İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nin İsrail ile mali ilişkilerini kesmesini talep eden bir grup öğrenci, Wellington Meydanı'ndaki rektörlük binasında oturma eylemi yaptı. Filistin için Oxford Eylemi (OA4P) grubu, protestoda 16 öğrencinin tutuklandığını duyurdu. ABD'nin Harvard Üniversitesi de 13 öğrencinin diplomalarını İsrail'in Filistin'deki katliamlarına karşı durdukları için iptal etmişti. Öğrenciler kampüste bu kararı protesto etti.

İSRAİL İLE İLİŞKİLERİ KESME TALEBİ CEVAPSIZ KALDI Dünya genelinde üniversitelerde Gazze'ye destek eylemleri devam ediyor. İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nde Filistin'in özgürlüğünü savunan öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamlarının ardından üniversiteye İsrail ile ilişkilerini kesme çağrısı yaptı ve üniversite yönetimi ile görüşme talebinde bulundu. Taleplerin cevapsız kalması üzerine bugün yüzlerce öğrenci, üniversitenin idari binası çevresinde oturma eylemi yaptı. Binaya giren öğrenciler bir pencereden Filistin bayrağı ve öğrencilerin üniversiteden taleplerinin bulunduğu pankartı astı. 16 ÖĞRENCİYE GÖZALTI Çıkan olaylarda 16 öğrenci gözaltına alındı. Öğrenciler, rektörlük binasındaki gösteri sırasında yapılan gözaltıları protesto amacıyla yolu kapatarak polis araçlarının geçişini engelledi. Polis araçları etrafında oturma eylemi yapılan öğrencilere de müdahale edildi.