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Filistin'i savunan öğrencilere polis prangası! Harvard'dan sonra şimdi de Oxford! İngiltere de karışıyor...

Dünyanın önde gelen üniversitelerinde Filistin'e destek gösterileri her geçen gün artmaya devam ediyor. İngiltere'nin Oxford Üniversitesi'nde öğrenciler, üniversite yönetimine İsrail ile ilişkilerini kesmesi çağrısında bulundu ve günlerdir cevap alamamaları nedeniyle kampüste oturma eylemi yaptı. Üniversite yönetimi bunun üzerine polis çağırıp 16 öğrenciyi tutuklattı. Dünyanın en iyi okulları arasında ilk sıralarda yer alan ABD'nin Harvard Üniversitesi de 13 öğrencinin diplomalarını İsrail'in Filistin'deki katliamlarına karşı durdukları için iptal etmişti.

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 01:19 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 01:45
Filistin’i savunan öğrencilere polis prangası! Harvard’dan sonra şimdi de Oxford! İngiltere de karışıyor...

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İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nin İsrail ile mali ilişkilerini kesmesini talep eden bir grup öğrenci, Wellington Meydanı'ndaki rektörlük binasında oturma eylemi yaptı. Filistin için Oxford Eylemi (OA4P) grubu, protestoda 16 öğrencinin tutuklandığını duyurdu. ABD'nin Harvard Üniversitesi de 13 öğrencinin diplomalarını İsrail'in Filistin'deki katliamlarına karşı durdukları için iptal etmişti. Öğrenciler kampüste bu kararı protesto etti.

İSRAİL İLE İLİŞKİLERİ KESME TALEBİ CEVAPSIZ KALDI

Dünya genelinde üniversitelerde Gazze'ye destek eylemleri devam ediyor. İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nde Filistin'in özgürlüğünü savunan öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamlarının ardından üniversiteye İsrail ile ilişkilerini kesme çağrısı yaptı ve üniversite yönetimi ile görüşme talebinde bulundu. Taleplerin cevapsız kalması üzerine bugün yüzlerce öğrenci, üniversitenin idari binası çevresinde oturma eylemi yaptı. Binaya giren öğrenciler bir pencereden Filistin bayrağı ve öğrencilerin üniversiteden taleplerinin bulunduğu pankartı astı.

16 ÖĞRENCİYE GÖZALTI

Çıkan olaylarda 16 öğrenci gözaltına alındı. Öğrenciler, rektörlük binasındaki gösteri sırasında yapılan gözaltıları protesto amacıyla yolu kapatarak polis araçlarının geçişini engelledi. Polis araçları etrafında oturma eylemi yapılan öğrencilere de müdahale edildi.

ÖĞRENCİLER DERHAL MÜZAKERE ÇAĞRISI YAPTI

Filistin için Oxford Eylemi (OA4P) grubu sözcülerinden bir öğrenci, "Üniversite yönetiminin görüşme talebimize iki haftadır cevap vermemesi üzerine, Oxford öğrencileri bugün barışçıl bir oturma eylemi gerçekleştirmiştir. Rektör, öğrenciler ile diyalog kurmak yerine binayı boşaltmayı, giriş çıkışlara kapatmayı ve öğrencilerin gözaltına alınması için polisi aramayı tercih etmiştir. Yönetimden derhal bizimle müzakereye oturmasını talep ediyoruz" dedi.


Grup tarafından sosyal medyada yayınlanan açıklamada, "Binadan ayrılmadan önce rektör, protestocularla konuşmaya geldi ve üniversite öğrencileriyle iletişim kurmak için 'mevcut kanalları' kullanmaya çalıştığını belirtti. Bu doğru değildir. Kendisi, Filistin İçin Oxford Eylemi öğrenci temsilcilerinden gelen görüşme taleplerini haftalardır, defalarca görmezden gelmiştir. Polis olay yerine geldiğinde, barışçıl bir şekilde oturma eylemi yapan öğrencilerle karşılaşmıştır. Tutuklama tehdidi kendilerine bildirildiğinde, öğrenciler ayağa kalkıp gönüllü bir şekilde binayı tahliye etme önerisinde bulunmuştur. Fakat durumu gerginleştiren bir adım atılarak tüm öğrenciler tutuklanmış, telefonlarına el konulmuş ve görüntü kaydı alma imkanları ellerinden alınmıştır" denildi.


Açıklamada, "Artık yönetimin, İsrail'in Gazze'deki soykırımını desteklediğini kabul etmek yerine, kendi öğrencilerini gözaltına almayı, seslerini kısmayı ve onlara fiziksel olarak saldırmayı tercih ettiği açıkça görülmektedir" denildi.

ABD'DE DE SULAR DURULMUYOR

ABD'deki Harvard Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde 1000'den fazla öğrenci, okul yönetiminin Filistin'e destek gösterilerine katılan 13 öğrenciye diplomalarının verilmemesi kararını protesto etti.

Harvard yönetiminin, daha önce Filistin'e destek gösterilerine katılmış 13 öğrenciye diplomalarını vermeyeceğini açıklaması üzerine 1000'den fazla öğrenci, mezuniyet törenini "Özgür Filistin" sloganları atarak terk etti.

Protestocu öğrencileri organize edenlerden Shruthi Kumar, AP'ye yaptığı açıklamada, söz konusu 13 öğrencinin de 2024 mezunları arasında olması gerektiğini belirterek, "Bu dönem ifade özgürlüğümüz ve dayanışma içinde bulunmamız cezalandırılabilir hale geldi." dedi.

Söz konusu 13 öğrencinin diplomalarını alabilmesi için 1500'den fazla öğrenci ve 500'ye yakın üniversite hocası ve çalışanının imza topladığını anlatan Kumar, kampüslerde ifade özgürlüğüne ve sivil itaatsizlik hakkına yönelik okul yönetiminin hoşgörüsüzlüğünün kendilerini derinden hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

"DOSTLARIMIZIN GAZZE DAYANIŞMA KAMPININ ÖZGÜRLÜKÇÜ MİRASINI YAŞATMASINI UMUYORUZ"

Diploma alması engellenen 13 öğrenciden biri olan Asmer Asrar Safi, bu cezanın okulun bağışçılarını memnun etmek için öğrencilerin sesini kısma konusunda ne kadar ileri gidebileceğini gösterdiğini belirtti.

Safi, "Biz bu okula dönmeyecek olsak da dostlarımızın Gazze dayanışma kampının özgürlükçü mirasını yaşatmasını ve okulun İsrailli şirketlerle bağlantılı yatırımlarını kesmesi için daha da fazla çaba göstermesini umuyoruz." ifadesine yer verdi.

HARVARD, 13 ÖĞRENCİNİN DİPLOMASINI İPTAL ETMİŞTİ

Harvard Yönetim Kurulu, Filistin için dayanışma gösterileri sırasında 13 öğrencinin davranışlarıyla üniversitenin politikalarını ihlal ettiğini öne sürmüş, bundan dolayı diplomalarının verilmeyeceğini açıklamıştı.

Mezuniyet töreni sırasında, İsrail-ABD bayrağı taşıyan ufak bir uçağın alan üzerinde daireler çizmesi dikkati çekti. Kampüs dışında da üzerinde "Harvard'ın Önde Gelen Yahudi Karşıtları" pankartı bulunan dijital ekranlı bir kamyonda bazı Filistin destekçisi öğrencilerin isim ve resimlerinin ifşa edildiği görüldü.

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