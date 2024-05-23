Türk siyaseti 'yumuşadı' sonu yaklaşan PKK gerildi! Helin Ümit ve Duran Kalkan'dan sonra Bese Hozat sahnede: "Durum vahim"







"BU NASIL BİR SİYASETTİR, NASIL BİR MUHALEFETTİR?"



Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'la yaptığı görüşme sonrası milli politikaları destekleyeceğini söylemesi de PKK elebaşında hazımsızlık yaptı.



Hozat, "Bütün Kürtleri düşmanlaştıran, ötekileştiren politikaya karşı çıkacağım ben diyeceksin ama diğer taraftan da diyeceksin ki işte ben iktidarı yüzde 85 destekleyeceğim, bilmem neyi destekleyeceğim, milli politika olan her şeyi destekleyeceğim. Bu iktidarın milli politikası Kürt soykırımıdır yani. Kürt düşmanlığıdır. Normalleşme Özgür Özel Avrupa'ya gittiğinde dışişlerinin Özgür Özel'e brifing vermesi değildir. Bu nasıl bir siyasettir, nasıl bir muhalefettir? Bu anlamda herkesin gerçeği görüp mücadele etmesi gerekiyor" sözleriyle veryansın etti.