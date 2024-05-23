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Bahar dizisinin Seren'i Nil Sude Albayrak'ın annesine bakın! Gören şaştı kaldı! Meğer güzelliği annesinden mirasmış

Son dönemde reyting rekorları kıran Bahar dizisinin Seren'i Nil Sude Albayrak, izleyiciler tarafından merak edilen isimlerden biri oldu. Güzel oyuncunun kim olduğu, yaşı ve özel hayatı merak edilirken sosyal medya paylaşımları sevenleri tarafından sıkı takip ediliyor. Güzelliği ile dikkat çeken Nil Sude Albayrak paylaştığı bir kare ile gündem oldu. Annesi Nihal Çavdar Albayrak'ı paylaşan güzel oyuncuya yorum yağdı.

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Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 12:14 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 12:20
Bahar dizisinin Seren’i Nil Sude Albayrak’ın annesine bakın! Gören şaştı kaldı! Meğer güzelliği annesinden mirasmış 1

Bahar dizisi son dönemde en popüler yapımlar arasında yer alıyor ve hemen hemen her hafta kendi gününde reyting rekorları kırıyor. Bir yandan eğlendirirken bir yandan da ağlatan Bahar dizisinin oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Hayatı en çok merak edilenlerden biri de Seren karakterini canlandıran Nil Sude Albayrak.

Bahar dizisinin Seren’i Nil Sude Albayrak’ın annesine bakın! Gören şaştı kaldı! Meğer güzelliği annesinden mirasmış 2

Dizideki sert mizacı ile Doktorlar dizisinin Zenan'ına benzetilen Nil Sude Albayrak'ın oyunculuğu kadar güzelliği de konuşuluyor.

Bahar dizisinin Seren’i Nil Sude Albayrak’ın annesine bakın! Gören şaştı kaldı! Meğer güzelliği annesinden mirasmış 3

Sosyal medya hesabını Bahar dizisi ile birlikte daha aktif kullanan Nil Sude Albayrak'ın geçmiş paylaşımlarında annesi de yer alıyor.

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