Bahar dizisinin Seren'i Nil Sude Albayrak'ın annesine bakın! Gören şaştı kaldı! Meğer güzelliği annesinden mirasmış

1

Bahar dizisi son dönemde en popüler yapımlar arasında yer alıyor ve hemen hemen her hafta kendi gününde reyting rekorları kırıyor. Bir yandan eğlendirirken bir yandan da ağlatan Bahar dizisinin oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Hayatı en çok merak edilenlerden biri de Seren karakterini canlandıran Nil Sude Albayrak.