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Bağ-Kur'luya 5 yıl erken emeklilik müjdesi! 7 bin 200 prim gününü doldurmak yeterli! Peki kapsamda kimler olacak? Nasıl uygulanacak?

Hazırlığı yapılan Bağ-Kur reformu, 5 yıl daha az primle emeklilik yolunu açacak. Burada hem kapsam hem tarih kriteri merakla beklenirken, bazı Bağ-Kur'lular yasa çıkar çıkmaz emekli olabilecek. İşte detayları...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 07:04 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 07:04
Bağ-Kur’luya 5 yıl erken emeklilik müjdesi! 7 bin 200 prim gününü doldurmak yeterli! Peki kapsamda kimler olacak? Nasıl uygulanacak? 1

Emekliliğe ilişkin tarihi reformlar önümüzdeki dönemde de sürecek.

Bağ-Kur’luya 5 yıl erken emeklilik müjdesi! 7 bin 200 prim gününü doldurmak yeterli! Peki kapsamda kimler olacak? Nasıl uygulanacak? 2

Bu kapsamda atılacak adımlardan biri de Bağ- Kur'lulara ilişkin olacak. Hazırlığı yapılan yeni emeklilik reformu ile yaklaşık 1 milyon kişinin prim şartı bin 800 gün azaltılacak.

Bağ-Kur’luya 5 yıl erken emeklilik müjdesi! 7 bin 200 prim gününü doldurmak yeterli! Peki kapsamda kimler olacak? Nasıl uygulanacak? 3

Emeklilik için 9 bin yerine 7 bin 200 prim günü yeterli olacak. Hem düzenlemenin kapsamı hem de tarihi en çok merak edilen konuların başında geliyor.

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