Bağ-Kur'luya 5 yıl erken emeklilik müjdesi! 7 bin 200 prim gününü doldurmak yeterli! Peki kapsamda kimler olacak? Nasıl uygulanacak?

Bu kapsamda atılacak adımlardan biri de Bağ- Kur'lulara ilişkin olacak. Hazırlığı yapılan yeni emeklilik reformu ile yaklaşık 1 milyon kişinin prim şartı bin 800 gün azaltılacak.

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Emeklilik için 9 bin yerine 7 bin 200 prim günü yeterli olacak. Hem düzenlemenin kapsamı hem de tarihi en çok merak edilen konuların başında geliyor.