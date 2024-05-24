Bağ-Kur'luya 5 yıl erken emeklilik müjdesi! 7 bin 200 prim gününü doldurmak yeterli! Peki kapsamda kimler olacak? Nasıl uygulanacak?

Hazırlığı yapılan Bağ-Kur reformu, 5 yıl daha az primle emeklilik yolunu açacak. Burada hem kapsam hem tarih kriteri merakla beklenirken, bazı Bağ-Kur'lular yasa çıkar çıkmaz emekli olabilecek. İşte detayları...
Emekliliğe ilişkin tarihi reformlar önümüzdeki dönemde de sürecek.
Bu kapsamda atılacak adımlardan biri de Bağ- Kur'lulara ilişkin olacak. Hazırlığı yapılan yeni emeklilik reformu ile yaklaşık 1 milyon kişinin prim şartı bin 800 gün azaltılacak.
Emeklilik için 9 bin yerine 7 bin 200 prim günü yeterli olacak. Hem düzenlemenin kapsamı hem de tarihi en çok merak edilen konuların başında geliyor.