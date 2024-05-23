Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten 'carry trade' açıklaması: "Türkiye'ye çok ciddi bir şekilde kaynak girişi var"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek , "Gelişmekte olan ülkelerden para çıkarken Türkiye'ye çok ciddi bir şekilde kaynak girişi var." açıklamasında bulundu.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından satır başları:



Bu aralar yeni bir hikaye üretiyorlar, 'carry trade' diyorlar. Bizim programımız sırtını carry trade'e dayamaz. Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz.



Uluslararası bankalardan edindiğimiz kaynaklar küresel piyasalara göre çok daha ucuz ve uzun vadeli.