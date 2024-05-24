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Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

Tarihi 24 Mayıs 2024

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Kupayı hak ettiler

KUPA finali iki takım için de sezonu kurtarma maçıydı.
Trabzonspor, Onuachu'nun muhteşem golüyle maça iyi başladı. O fizikle yarı sahadan götürüp attığı gol muazzamdı.
Sonrasında topun üstünlüğünü Beşiktaş ele geçirdi fakat cılız ataklar gerçekleştirildi.
Orta sahada Salih ile Musrati ilk yarıda hiç yoktu. 45+2'de gelen penaltı Beşiktaş'ın imdadına yetişti. Trabzonspor'un şanssızlığı, Beşiktaş'ın talihi oldu ve beraberlik golüyle ilk devre bitti.
Beşiktaş, 1-1'le ikinci yarıya daha motive girdi. Muleka ve Salih işbirliğiyle gelen harika golle Siyah-Beyazlılar oyuna ağırlığını koydu. Ghezzal'ın, tam kendine geldiği dakikada oyundan alınmasını pek anlamadım.
Bordo-Mavililer, ikinci yarıda iki net fırsattan yararlanamadı ama oyun üstünlüğünü bir türlü ele geçiremedi.
Beşiktaş 2-1 öndeyken golleri kaçırıp geri çekildi.
Duran topla skor beraberliğe geldi. Maç tam uzatmaya gidecek derken, Al Musrati beni de birçok sporseveri de şaşırtarak harika bir golle maçı Beşiktaş'a kazandırdı. Siyah-Beyazlı camia, kabus gibi geçen sezonu Türkiye Kupası ile biterek taraftarını mutlu etmeyi başardı.

Beşiktaş, oyunun büyük bölümünde topa ve oyuna hakimdi. Kabus gibi geçen sezonda Kara Kartal taraftarını mutlu etti.

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