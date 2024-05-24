FETÖ’cü profesör Süleyman Salih Zoroğlu hayatını kararttığı çocuklarla duruşmada yüz yüze geldi! Mahkeme başkanından skandal talep

- Mağdur T.Ü. (18): ÇKB teşhisi koydu. Yaşadığım bir taciz nedeniyle olduğunu söyledi. İğneyi yaptığında dönme dolaba binmiş gibi oluyordum. Halüsinasyon görüyordum. Beni ilacın etkisi geçmeden eve gönderiyordu. Ketamini veterinerden temin edersem seansları ücretsiz yapabileceğini söylüyordu. Bana ısrarla taciz edildiğimi söyleyerek kabul etmemi istiyordu.

'3 GÜN İÇİNDE HAZIRLAN BELÇİKA'YA GÖTÜRECEĞİM'

- Mağdur H.Ö. (17): Konuşurken konuyu hep babama getiriyordu. Bir gün, babamın bana tecavüz ettiğini söyledi. İlaç etkisinde 'Üstüme gelme' dedim. Bu tavrı bana değil ailene göster diye sesini yükseltti. 'Seni Belçika'ya götüreceğim. 3 gün içinde hazırlan' diye mesaj attı. 'İstemiyorum' deyince 'Diğerleri gibi şerefsizlik yapma' dedi.

Zoroğlu, çocukların taciz mağduru olduklarını tekrar ederek "Kanada ÇKB'de ketamin kullanımını onayladı. 55 yaşındayım. Uyuşturucuyla yargılanıyorum. Bu çok ağır. Manipülatif iddianamenin altında kaldık. Meslektaşlarım da destek vermedi. Sağlığım iyi değil. Mümkünse ev hapsi istiyorum" dedi. Talebi reddeden mahkeme, diğer mağdurların dinlenmesi için duruşmayı temmuz ayına erteledi.

'BU YARATIK İÇERİDEN ÇIKMASIN'

- Mağdur çocukların aileleri de duruşmada yaşadıklarını anlattı. Mağdur çocuk babası T.Ö., "Aldığı ceza hiçbir şekilde bizi tatmin etmeyecek ancak bu yaratığın hiçbir şekilde içeriden çıkmamasını istiyorum" dedi. Mağdur çocuk annesi Z.G. de "Hoca beni tacizle suçlayınca anladım durumu. Hepsinden şikâyetçiyim" diye konuştu.