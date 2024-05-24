FETÖ’cü profesör Süleyman Salih Zoroğlu hayatını kararttığı çocuklarla duruşmada yüz yüze geldi! Mahkeme başkanından skandal talep

2016'DA FETÖ ÜYESİ OLDUĞU GEREKÇESİ İLE İHRAÇ EDİLDİ
- Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, ailesinin cinsel istismarına uğradığını ihbar eden 5 çocuğun da raporunu Bakırköy'deki bir psikiyatri kliniğinin verdiğini tespit etmişti. Çok sayıda çocuğun raporunda 2010-2016 yılları arasında Adli Tıp Kurumu 6'ncı İhtisas Kurulu üyesi olan ve çocuk cinsel tacizlerine bakan tek isim olan psikiyatr Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu'nun imzası vardı. Zoroğlu 2016'da da FETÖ üyeliği gerekçesiyle ihraç edilmiş ve 15 ay kadar cezaevinde kalmıştı.
Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu, 2017 yılında tahliye olduktan sonra Bakırköy'de klinik açmıştı.
İDDİANAMEDEN
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu'nun kliniğine gelen çocuklara dissosiyatif (kimlik bozukluklarıyla ortaya çıkabilen psikolojik bir rahatsızlık) etkileri yaratan ketamin maddesini vererek çocuklarda uyuşturucu madde bağımlılığı geliştirdiği belirtilmişti. Zoroğlu hakkında 21 kez "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", 21 kez "eziyet", 4 kez "iftira", 2 kez "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", 2 kez "şantaj", 2 kez "uyuşturucu madde kullanımını özendirme", 1 kez "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme", 1 kez "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından toplamda 96 yıldan 972 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti. Ayrıca, Zoroğlu'nun eşi Özgül Zoroğlu, klinikte psikolog olduğu iddia edilen Ahmet Aktaş, klinikte bir süre çalışan sözde doktor sanık Hüsnü Ağca, klinik sekreteri sanık İnci Arslan ve klinikte psikolog olarak görev yapan Zeynep Akgül'ün de benzer suçlardan hapis cezalarına çarptırılması talep edilmişti.