Yaş, gün, prim kişiye özel sil baştan! 1992 – 2019 arası SGK girişi olanlara gümüş tepside emeklilik

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Çalışanların geleceklerini planlamak için önemli bir adım olan emeklilik hesaplamaları gün geçtikçe daha da kolaylaşıyor. Milyonlarca çalışan emekli olacakları yaş ve tarihi belirlemek için düzenli olarak hesaplamalar yaparken mevzuattaki güncellemeleri de yakından takip ediyor. Günümüzde emeklilik için belirli bir yaş ve prim dolum süresi bulunuyor. Ancak herkesin emeklilik süreci farklılık gösterebiliyor.