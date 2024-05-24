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Verileri toplayıp banka hesabınızı patlatıyor: Telefondaki bu uygulamaları acilen silin!

Siber güvenlik alanında çalışan uzmanlar, Android işletim sistemine sahip milyonlarca kullanıcıyı doğrudan etkileyen önemli bir keşif yaptı. Telefonlarında belli başlı iki uygulama yüklü olan kullanıcıların kişisel bilgileri, bu uygulamalar aracılığıyla tehlikeye atılmış durumda. Bu uygulamaların isimleri henüz açıklanmamakla birlikte, güvenlik uzmanları kullanıcıların en kısa sürede bu uygulamaları cihazlarından kaldırmalarını ve hesaplarında herhangi bir şüpheli etkinlik olup olmadığını dikkatle kontrol etmelerini öneriyor.

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 09:35 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 09:35
Verileri toplayıp banka hesabınızı patlatıyor: Telefondaki bu uygulamaları acilen silin!

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Siber güvenlik firması tarafından yapılan incelemeler sonucunda, milyonlarca Android kullanıcısının telefonlarında bulunan ve kişisel bilgilerini tehlikeye atan iki uygulama tespit edildi. Bu gelişme, Android kullanıcılarını ciddi bir güvenlik riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

Siber güvenlik firması tarafından yapılan incelemeler sonucunda, milyonlarca Android kullanıcısının telefonlarında bulunan ve kişisel bilgilerini tehlikeye atan iki uygulama tespit edildi. Bu gelişme, Android kullanıcılarını ciddi bir güvenlik riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

Bilgisayar korsanlarının tehdidi altında olan telefon hafızası temizeyici ve dosya yöneticisi gibi uygulamalar, güvenlik gerekçesiyle Google Play Store'dan kaldırıldı. Ancak hala 1,5 milyondan fazla kullanıcının telefonlarında bulunuyor.

Uygulamaları kullanan herkes, cihazlarından derhal silmeleri konusunda uyarılıyor. Çünkü bu uygulamalar, kullanıcıların kişisel verilerini toplamak için tasarlanmış durumda.

Uygulamaların geliştiricisi olarak gösterilen kişi ise kullanıcıların verilerini toplamadıklarını savunuyor. Ancak siber güvenlik firması, uygulamaların ana ekran simgelerini gizlediğini ve böylece kullanıcıların uygulamayı bulup kaldırmasını zorlaştırdığını ortaya koyuyor.

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