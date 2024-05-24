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e-Okul VBS LGS sınav yeri öğrenme ekranı 2024! MEB LGS sınav giriş belgesi ile salon ve sıra numarası sorgulama! LGS sınavına hangi okulda gireceğim?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, 2 Haziran Pazar günü binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek. Hazırlıkların hız kesmeden devam ettiği bu süreçte, öğrencilerin odak noktası sınav giriş belgeleri oldu. İki oturumdan oluşacak sınavda öğrenciler, sözel ve sayısal testlerle karşı karşıya gelecekler. İlk oturumda 50 soruluk sözel test, ikinci oturumda ise 40 soruluk sayısal test öğrencilerin yeteneklerini sınamak için hazır bekliyor olacak. Peki, LGS sınavı salon ve sıra numarası sorgulama nasıl yapılır? LGS sınavına hangi okulda gireceğim? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 06:07 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 06:07
e-Okul VBS LGS sınav yeri öğrenme ekranı 2024! MEB LGS sınav giriş belgesi ile salon ve sıra numarası sorgulama! LGS sınavına hangi okulda gireceğim?

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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yaklaşırken, öğrencilerin ve velilerin heyecanı doruk noktada. İstedikleri lisede eğitimlerine devam etmek isteyen gençler, 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan bu önemli sınav için hazırlıklarını sürdürüyorlar. Sınav, sözel ve sayısal olmak üzere iki oturum halinde gerçekleşecek ve öğrenciler toplamda 90 soruya yanıt verecekler.

LGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kılavuza göre öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler 24 Mayıs 2024 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecektir.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

Fotoğraflı sınav giriş belgesi 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir.

Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

LGS SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2024 LGS NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan takvime göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 2 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS sonuçları, 28 Haziran tarihinde erişime açılacak.

LGS SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Merkezî Sınav; tüm il merkezleri ile gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da ve ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.

Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacaktır.

Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecektir.

Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

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