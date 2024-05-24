PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

İŞKUR Mayıs ayı açık iş ilanları: İlkokul mezunu olana bile 20.000 TL, 21.000 TL 22.000 TL maaşlı İŞKUR iş ilanları geldi

Türkiye genelinde iş arayan bireyler için vazgeçilmez bir kaynak haline gelen Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), sunduğu geniş iş fırsatları ile birçok kişiye umut olmaktadır. Farklı sektörlerde ve bölgelerde sunulan iş ilanları, iş arayanlar için büyük bir avantaj sağlarken, işverenler ile iş arayanları buluşturarak istihdamın artmasına da katkıda bulunmaktadır. İŞKUR, hem nitelikli hem de niteliksiz iş gücü için çeşitli pozisyonlar sunarak, iş arayanların beklentilerine ve yetkinliklerine uygun işler bulmalarına yardımcı olmaktadır. Özellikle son dönemde artan işsizlik oranları ve ekonomik dalgalanmalar nedeniyle iş bulma süreci daha da zorlu hale gelmişken, İŞKUR’un sunduğu imkanlar, iş arayanlar için adeta bir can simidi niteliği taşımaktadır.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 08:38 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 08:38
İŞKUR Mayıs ayı açık iş ilanları: İlkokul mezunu olana bile 20.000 TL, 21.000 TL 22.000 TL maaşlı İŞKUR iş ilanları geldi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İŞKUR, iş verenlerle iş arayanları buluşturan kritik bir platform olarak, ülkemizdeki istihdamın can damarlarından biri haline gelmiş durumda. Mayıs ayı itibarıyla açılan iş ilanları, iş arayanların dikkatini çekmeye devam ediyor.

İŞKUR'da yer alan iş ilanlarından elde edilen gelirler hakkında yapılan genel bir değerlendirme, firmaların maaş teklifleri arasında büyük farklılıklar olduğunu gösteriyor. Bu teklifler, firmanın genel maaş politikaları, pozisyonun gereksinimleri ve işin doğası gibi faktörlere göre değişiklik gösterebiliyor. Örneğin, bazı firmalar aynı pozisyona asgari ücret belirlerken, bazıları 20.000-22.000 TL gibi cazip maaş aralıklarıyla iş arayanları cezbetmeye çalışıyor.

İŞKUR'da Öne Çıkan Meslekler ve İlan Sayıları

İŞKUR üzerindeki ilanlara detaylı bakıldığında, belli başlı meslek gruplarının öne çıktığını görmekteyiz. İşte bu mesleklerden bazıları ve açık iş sayıları:

  • Beden İşçisi (Genel): Genel beden işçiliği kategorisinde binlerce adet ilan bulunmaktadır. Bu ilanlar, genellikle fiziksel emek gerektiren işleri kapsamaktadır.

İŞKUR İlanlarına Nasıl Erişilir ve Başvuru Süreci Nasıl İşler?

İlanlar günlük olarak güncellenmekte ve her sektörden yeni iş fırsatları sunulmaktadır. İş arayanlar, İŞKUR üzerinden çevrimiçi olarak başvuruda bulunabilirler. Ayrıca, İŞKUR tarafından düzenlenen eğitim programlarına katılarak, iş bulma şansını artırabilirler.

İŞKUR İş İlanlarının Bölgesel Dağılımı

İŞKUR, Türkiye'nin dört bir yanındaki iş arayanlara hitap ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerdeki ilan sayısı daha fazla olsa da, Anadolu'nun diğer şehirlerinde de pek çok iş fırsatı bulunmaktadır. Özellikle sanayi ve hizmet sektörlerinde yoğunlaşan ilanlar, bölgesel ekonomiye de katkıda bulunuyor.

İŞKUR MAYIS AYI İLKOKUL MEZUNU İŞ İLANLARI

İŞKUR MAYIS AYI İLKOKUL MEZUNU İŞ İLANLARI

İŞKUR MAYIS AYI İLKOKUL MEZUNU İŞ İLANLARI

İŞKUR İLKOKUL MEZUNU İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında flaş gelişme! Müdürler birbirlerini sattılar! Müfettişler en kritik soruyu sormadı
Bağ-Kur’luya 5 yıl erken emeklilik müjdesi! 7 bin 200 prim gününü doldurmak yeterli! Peki kapsamda kimler olacak? Nasıl uygulanacak?
İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin hayatını kaybettiği kazanın ön raporunu A Haber ekranlara getirdi! Suikast mi düzenlendi?
100 yarışmacı, 100 kategori, 1.000.000 TL ödül! İzlenme rekorları kıran yeni nesil yarışma ’Alan’ Oktay Kaynarca’nın sunumuyla yakında ATV’de
Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifi TBMM’de kabul edildi
ÖZEL I Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş! Salih Uçan ve Cenk Tosun duygularını takvim.com.tr ile paylaştı
Yönetmen kavgasında yeni perde! Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan arasında ipler tamamen kopacak! Küfürlü tezahüratı duyunca keyiflendi
Başıboş köpek sorununun korkunç bilançosu: Kimi öldü kimi parçalandı, kimi yaralandı!
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’dan Jose Mourinho’ya olay sözler: Benden daha iyisini yapamaz
Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş! Kartal kupaya pençe attı | Başkan Erdoğan’dan tebrik
İstanbul Üsküdar’da pastaneye silahlı saldırı! 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı! İstanbul Valiliği’nden açıklama: Tahkikat devam etmektedir
Siyonist projenin çöküşü | İsrailli tarihçi Ilan Pappe ABD canlı yayınında Gazze gerçeklerini yüzlerine vurdu! Havalimanında 2 saatlik FBI sorgusu
Kayıp koruma Cevad Mihrabi, İbrahim Reisi’nin cenazesinde ortaya çıktı! O iddia ortalığı karıştırmıştı
Gençler Bilimle, Gençlerle Geleceğe! Muş Eğitim ve Kalkındırma Vakfı başarılı öğrencileri İstanbul’da ağırladı
Alman fondaşı DW sokak köpekleri üzerinden algıya soyundu!
SON DAKİKA