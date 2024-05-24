12-13 saat uykudan sonra bile nefesiniz mis gibi kokacak: Ağız kokusu korkusu olanlar dikkat!

Ağız kokusu, sabahları uyanınca birçok kişinin karşılaştığı yaygın bir sorundur. Ancak, bazı basit alışkanlıklar ve yöntemlerle bu sorunun önüne geçebilirsiniz. İşte sabahları ferah bir nefesle uyanmak için dikkat etmeniz gerekenler...
Ağız kokusu, sabahları uyanınca birçok kişinin karşılaştığı yaygın bir sorundur. Ancak, bazı basit alışkanlıklar ve yöntemlerle bu sorunun önüne geçebilirsiniz. İşte sabahları ferah bir nefesle uyanmak için dikkat etmeniz gerekenler...
Gece uyumadan önce 1 tatlı kaşığı hindistan cevizi yağını ağzınızda ve boğazınızda gezdirin. Yağı yutmadan yaklaşık 10-15 dakika boyunca ağızda çalkalayın ve ardından tükürün. Bu yöntem, ağızdaki bakterileri azaltarak ağız kokusunu önlemeye yardımcı olabilir.
MUTLAKA DİL TEMİZLİĞİ YAPIN
Dil temizliği, ağız hijyeninin önemli bir parçasıdır. Sadece dişleri fırçalamak yeterli değildir, dilin de düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Ağız içindeki bakterilerin yaklaşık %80-90'ı dil üzerinde bulunur. Bu bakteriler, kötü nefes kokusu, dişlerde plak oluşumu ve diş çürüklerine neden olabilir. Ayrıca, tat tomurcuklarını engelleyerek tat duyusunun azalmasına yol açabilir.
BAKIR KAZIYICILARI TERCİH EDİN
Bakır dil kazıyıcılar, doğal antimikrobiyal özellikleri sayesinde daha etkili ve uzun ömürlüdür. Plastik kazıyıcılar ise üç ayda bir değiştirilmelidir. Her iki tür kazıyıcı da kullanım sonrası iyice yıkanıp kurutulmalıdır.