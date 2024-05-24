Ulaş Özdemir

MAÇIN başlangıç düdüğü ile beraber Trabzonspor oyuna iyi başladı. İstedikleri pozisyonları üretemese de Onuachu'nun bireysel yeteneği ile harika bir golle öne geçti. Trabzonspor öne geçtikten sonra oyunun hakimi tamamen Beşiktaş'tı. Trabzonspor Beşiktaş'ın hiçbir şekilde ön alan presine karşılık veremedi.

Ek olarak Trabzonspor Beşiktaş'a karşı baskı da kuramadı.

Trabzonspor kalesine çok rahat gelmeye başladı. Nitekim ilk yarının sonunda penaltıdan golü buldu ve skora dengeyi getirdi.

Trabzonspor açısından golü bulmasına rağmen çok kötü bir ilk yarıydı. İkinci yarıda Trabzonspor'dan orta sahaya bir hamle bekledim. Çünkü Beşiktaş'ta Al-Musrati oyuna tamamen hükmetti. Trabzonspor orta sahasını tek başına adeta yok saydı.

Bordo- Mavililer adına maçın özeti de buydu.

Orta sahayı kaybeden maçı da kaybetti. Beşiktaş'ı tebrik ederken maçın hakemi Ali Şansalan…. İlk yarıda takdir haklarını tamamen Beşiktaş'tan yana kullandı. Böylesine önemli bir kupanın finalinde kötünün kötüsü bir performans ortaya koydu.

Al-Musrati, oyuna hükmetti. Trabzonspor orta sahasını tek başına yok saydı. Orta sahayı kaybeden maçı da kaybetti