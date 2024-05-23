Siyonist projenin çöküşü | İsrailli tarihçi Ilan Pappe ABD canlı yayınında Gazze gerçeklerini yüzlerine vurdu! Havalimanında 2 saatlik FBI sorgusu





ABD KANALINDA GERÇEKLERİ YÜZLERİNE VURDU İsrailli tarihçi Profesör Ilan Pappe, terör devleti İsrail'e her fırsatta maddi, manevi destek vererek Gazze'deki insanlık dışı soykırıma el uzatan ABD'nin Democracy Now! kanalına verdiği röportajda çarpıcı ifadeler kullandı.



"SİYONİST PROJENİN ÇÖKÜŞÜ" Pappe, "Siyonist Projenin Çöküşü"nü detaylarıyla işte bu ifadeleri kullanarak dile getirdi.





İŞTE DÜNYADA SES GETİREN O RÖPORTAJIN DEŞİFRESİ



AMY GOODMAN: Ben Amy Goodman, Juan González ile birlikteyiz ve ünlü İsrailli tarihçi Ilan Pappé ile sohbetimize devam ediyoruz. Kendisi Exeter Üniversitesi'nde tarih profesörü ve Avrupa Filistin Çalışmaları Merkezi'nin direktörüdür. Şu anda Katar, Doha'dan bize katılıyor. Profesör Pappé, ABD'ye yaptığınız bu son seyahati sormak istiyorum. Detroit Havaalanı'na vardığınızda, FBI tarafından Gazze, Hamas ve diğer konular hakkında iki saat boyunca sorgulandınız. ABD'li ajanlar, telefonunuzun içeriğini kopyaladıktan sonra ülkeye girmenize izin verdiler. Ne olduğunu bize anlatabilir misiniz?





"FİLİSTİN ULUSLARARASI ADALETİN NE OLDUĞUNU YENİDEN TANIMLAMAK İÇİN GERÇEK BİR MÜCADELEDİR" ILAN PAPPÉ: Evet, Amy, anlatacağım ama izin verirseniz, sanırım önceki konuşmamızla bağlantılı olarak, burada ICC ve İsrail'in buna uyup uymaması meselesinden daha büyük bir şey olduğunu söylemek istiyorum. Bunun ICC ve ICJ gibi uluslararası mahkemeler için bir gerçek anı olduğunu düşünüyorum çünkü muhtemelen kararları uygulamayacak hükümetlerle karşı karşıya kalacaklar. İsrail hala çok güçlü müttefiklere sahip. Ve sanırım dünyanın geri kalanı, özellikle Küresel Güney, "evrensel" ve "uluslararası" terimlerinin gerçekten bir şey ifade edip etmediğini görmek için izleyecek. Dolayısıyla, Filistin, evrensel olanın ne olduğunu, evrensel değerlerin ne olduğunu ve uluslararası adaletin ne olduğunu yeniden tanımlamak için gerçek bir mücadelenin yaşandığı birçok vakadan sadece biridir. Bu yüzden bu kadar önemli bir tarihsel an olduğunu düşünüyorum.



Şimdi, benim yaşadığım sıkıntıya geri dönersek, ki o kadar büyük değildi ama sanırım daha büyük bir resmin parçası, Londra'dan sekiz saatlik bir uçuşun ardından Detroit'e vardım ve hemen iki federal ajan tarafından bir yan odaya alındım. İki set soruları vardı. Birincisi, Hamas hakkındaki görüşlerim, Gazze'de olanlar hakkındaki görüşlerim. Gazze'de olanları soykırım olarak mı nitelendiriyorum? "Filistin nehirden denize kadar özgür olmalı" sloganına tepkimi bilmek istediler. Beni neden durdurduklarını, neden bu soruları cevaplamam gerektiğini söylemeyi reddettiler. Ve sonra başka bir soru seti, ABD'deki Müslüman, Arap ve Filistin topluluklarındaki tanıdıklarım hakkındaydı. Telefonumu uzun bir süre alıp içindekileri kopyalayıp, telefon görüşmelerini bekleterek ülkeye girmeme izin verdiler..



AMY GOODMAN: Profesör Pappé, size "Filistin nehirden denize kadar özgür olmalı" sloganına ne tepki verdiğinizi sorduklarında, Gazze'de soykırım yapılıp yapılmadığını sorduklarında tam olarak ne cevap verdiniz?