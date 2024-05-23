Gençler Bilimle, Gençlerle Geleceğe! Muş Eğitim ve Kalkındırma Vakfı başarılı öğrencileri İstanbul’da ağırladı

22-25 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgilerini artırmayı ve onları geleceğin yenilikçi projeleriyle tanıştırmayı amaçlıyor. Etkinlik süresince öğrenciler, inovasyon ve teknoloji konularında çeşitli atölye çalışmaları ve seminerlere katılarak, deneyimlerini ve bilgilerini genişletme fırsatı bulacaklar. Açıklamalarda bulunan Muş Vakfı Başkanı Ulvi Eroğlu da; "Bir tek amacımız var, gençlere milli ve manevi duyguları aktarabilmek, aidiyet hislerini oluşturabilmek" ifadelerini kullandı. Eğitime verdikleri önemi de belirten Eroğlu, gençleri bilime ve tekniğe yönlendirmek istediklerinin altını çizdi. 1453 öğrenciye burs verdiklerini açıklayan başkan Eroğlu, yeni hedeflerinin 1923 öğrenciye burs vermek olduğunu söyledi.

İstanbul 'da faaliyet gösteren ve sürekli Muşlu öğrencilere destek veren Muş Eğitim ve Kalkındırma Vakfı (MUŞ VAKFI) girişimleriyle, Gençler Bilimle, Gençlerle Geleceğe Projesi kapsamında Muş'tan seçilen 30 başarılı öğrenci, Yıldız Teknik Üniversitesi Innovation Hub'ta misafir edildi.

İstanbul 'a ilk kez gelen öğrencilerden Muş Fen Lisesi'nde okuyan Rabia Zelal Karasu, ''İstanbul'a ilk kez geldim bu benim için çok iyi oldu. Burayı çok sevdim, aldığımız seminer ve eğitimler benim için çok verimli oldu. Kaldığımız yerler de çok güzeldi. Üniversite öğrencileri ile de kaynaşma fırsatı bulduk. Üniversiteye gitmiş gibi oldum diyebilirim'' ifadelerini kullandı. Muş'un başarılı öğrencilerinden İbrahim Resul Başak, projeye dair akılda kalıcı anları ve etkilendiği cihazları anlattı. ''Alt katta afara diye bir tarım robotu yapıyorlar o çok etkiledi, yerde kalan pamukları topluyormuş. Otonom arabalar var, PC makinaları gördük onlar da güzel ve etkileyiciydi.''





Muş Vakfı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Muş ilinde ortaokul ve lise seviyesinde eğitim gören başarılı öğrencilerin geleceğin teknoloji uzmanları olma isteklerine katkı sunmak ve bu potansiyel azimlerini harekete geçirmek, amacıyla 22-25 Mayıs 2024 tarihinde söz konusu öğrencilerin İstanbul YTU (Yıldız Teknik Üniversitesi) Innovation Hub'a ziyaret sağlanarak öğrencilerin:



-Teknoloji, inovasyon ve girişimcilik ekosistemini yerinde görmelerini sağlamak,

-Merkezde bugüne kadar yapımı tamamlanmış veya yapılmasına devam edilen ulusal ve uluslararası tüm teknolojik ve inovasyon çalışmaları hakkında bilgi edinmelerini sağlamak,