Gençler Bilimle, Gençlerle Geleceğe! Muş Eğitim ve Kalkındırma Vakfı başarılı öğrencileri İstanbul’da ağırladı

İstanbul'da faaliyet gösteren ve sürekli Muşlu öğrencilere destek veren Muş Eğitim ve Kalkındırma Vakfı (MUŞ VAKFI) girişimleriyle, Gençler Bilimle, Gençlerle Geleceğe Projesi kapsamında Muş'tan seçilen 30 başarılı öğrenci, Yıldız Teknik Üniversitesi Innovation Hub'ta misafir edildi.
22-25 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgilerini artırmayı ve onları geleceğin yenilikçi projeleriyle tanıştırmayı amaçlıyor. Etkinlik süresince öğrenciler, inovasyon ve teknoloji konularında çeşitli atölye çalışmaları ve seminerlere katılarak, deneyimlerini ve bilgilerini genişletme fırsatı bulacaklar.
Açıklamalarda bulunan Muş Vakfı Başkanı Ulvi Eroğlu da; "Bir tek amacımız var, gençlere milli ve manevi duyguları aktarabilmek, aidiyet hislerini oluşturabilmek" ifadelerini kullandı. Eğitime verdikleri önemi de belirten Eroğlu, gençleri bilime ve tekniğe yönlendirmek istediklerinin altını çizdi.
1453 öğrenciye burs verdiklerini açıklayan başkan Eroğlu, yeni hedeflerinin 1923 öğrenciye burs vermek olduğunu söyledi.