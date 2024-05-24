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T.C. AKÇAKOCA ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin 19/12/2023 tarih 2023/213 Esas 2023/825 karar sayılı dosyasında24562111394 TC kimlik nolu sanık Servet AKTAŞ (Mehmet oğlu 1988 Diyadin d.lu) hakkındaTCK'nun 123/A-2.c maddesi uyarınca 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına veTCK 53 maddesinde belirtilen hak yoksunluklarının uygulanmasınakarar verilmiştir. Yapılan tüm araştırmalara rağmen sanığın bilinen yurt içi adreslerine gerekçeli karar tebliğinin yapılamaması nedeni ile iş bu hüküm özetinin 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE, İlan ücretinin ve mahkeme masraflarının karar kesinleştikten sonra, sanıktan tahsiline,Hüküm fıkrasının ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK 273. Maddesi gereğince 7 gün içerisindemahkememize veya başka bir yerdeki nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bizzat başvurmak suretiyle verilecek bir dilekçe veya Zabıt Katibine beyanda bulunmak suretiyle tutanağa geçirilerek Sakarya Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzereİSTİNAF YASA YOLUNA başvurabileceğine, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.

Basın No: ILN02037750

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