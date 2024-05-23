Meğer sağ el üstte kalanlar... Kollarını bağlama şeklin seni ele veriyor!

Dengeli ve Serbest: Esnek ve Uyumlu

Kollarınızı bağlarken belirli bir kolun üstte olmaması veya her iki kolun da serbest kalması, esnek ve uyumlu bir kişiliğe işaret eder. Açık fikirli, adaptasyon yeteneği yüksek ve sosyal ortamlarda rahatça hareket eden birisiniz.