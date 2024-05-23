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Dünyanın en zengin futbol takımı hangisi? Liste açıklandı! Zirvede hangi kulüp var?

Avrupa futbolunda sahadaki futbolcular kadar kulüplerin dev bütçeleri de yarışıyor. Birçok gelir kalemi ile oluşturulan ekonomi, dünyada geniş yer buluyor. Dünyanın en zengin takımları açıklandı. İlk 10 sırada belki de hiç beklenmeyen bir ekip dahi var. Ayrıca Premier Lig temsilcileri dikkat çekiyor ancak zirve bambaşka bir ülkeden. İşte dünyanın en zengin takımları...

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Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 19:16 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 19:17
Dünyanın en zengin futbol takımı hangisi? Liste açıklandı! Zirvede hangi kulüp var?

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Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere kendi liglerinde de şampiyonluk mücadelesi veren takımların ekonomileri de yarış halinde. Birçok kulüp farklı gelir kalemleri ile daha fazla büyümeyi ve yıldız oyuncuları kadrosuna katmak amacında.

Dünyanın en zengin futbol takımı hangisi? Liste açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe var mı?

Bazı takımlar satış üzerine politika benimserken kimileri ise alt yapı üzerinden bir gelir modelini tercih ediyor.

Dünyanın en zengin futbol takımı hangisi? Liste açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe var mı?

Dünyada tanınırlık, forma satışları ve yayın bilgileri de büyük önem taşıyor.

Dünyanın en zengin futbol takımı hangisi? Liste açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe var mı?

Ancak dünyanın en zengin takımları arasında flaş bir ekip de var.

Dünyanın en zengin futbol takımı hangisi? Liste açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe var mı?

İşte ilk 10 kulüp ve yaşadıkları büyüme...

Dünyanın en zengin futbol takımı hangisi? Liste açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe var mı?

1 yıllık değişim: %15 | Sahip/hakim hissedar: Stanley Kroenke | Lig: İngiltere Premier Ligi | İşletme geliri: 140 milyon dolar

Dünyanın en zengin futbol takımı hangisi? Liste açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe var mı?
1 yıllık değişim: %1 | Sahipler/hakim hissedarlar: Todd Boehly, Clearlake Capital | Lig: İngiltere Premier Ligi | İşletme geliri: - 400.000 $
Dünyanın en zengin futbol takımı hangisi? Liste açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe var mı?
1 yıllık değişim: %14 | Sahipler/hakim hissedarlar: Joseph Lewis Family Trust, Daniel Levy | Lig: İngiltere Premier Ligi | Faaliyet geliri: 161 milyon dolar
Dünyanın en zengin futbol takımı hangisi? Liste açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe var mı?
1 yıllık değişim: %4 | Sahip/hakim hissedar: Qatar Sports Investments | Lig: Fransa Ligue 1 | İşletme geliri: - 126 milyon dolar
Dünyanın en zengin futbol takımı hangisi? Liste açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe var mı?

1 yıllık değişim: %3 | Sahipler/hakim hissedarlar: Kulüp üyeleri | Lig: Almanya Bundesliga | İşletme geliri: 84 milyon dolar

Dünyanın en zengin futbol takımı hangisi? Liste açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe var mı?

1 yıllık değişim: %2 | Sahip/hakim hissedar: Şeyh Mansour bin Zayed Al Nahyan | Lig: İngiltere Premier Ligi | İşletme geliri: 148 milyon dolar

Dünyanın en zengin futbol takımı hangisi? Liste açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe var mı?

1 yıllık değişim: %2 | Sahipler/hakim hissedarlar: John Henry, Tom Werner | Lig: İngiltere Premier Ligi | İşletme geliri: 102 milyon dolar

Dünyanın en zengin futbol takımı hangisi? Liste açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe var mı?

1 yıllık değişim: %2 | Sahipler/hakim hissedarlar: Kulüp üyelerinin | Lig: İspanya La Liga | İşletme geliri: - 145 milyon dolar

Dünyanın en zengin futbol takımı hangisi? Liste açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe var mı?

1 yıllık değişim: %9 | Sahipler/hakim hissedarlar: Glazer ailesi, Sir Jim Ratcliffe | Lig: İngiltere Premier Ligi | İşletme geliri: 187 milyon dolar

Dünyanın en zengin futbol takımı hangisi? Liste açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe var mı?

1 yıllık değişim: %9 | Sahipler/hakim hissedarlar: Kulüp üyeleri | Lig: İspanya La Liga | İşletme geliri: 76 milyon dolar

Dünyanın en zengin futbol takımı hangisi? Liste açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe var mı?

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