Dünyanın en zengin futbol takımı hangisi? Liste açıklandı! Zirvede hangi kulüp var?

Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere kendi liglerinde de şampiyonluk mücadelesi veren takımların ekonomileri de yarış halinde. Birçok kulüp farklı gelir kalemleri ile daha fazla büyümeyi ve yıldız oyuncuları kadrosuna katmak amacında.
Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere kendi liglerinde de şampiyonluk mücadelesi veren takımların ekonomileri de yarış halinde. Birçok kulüp farklı gelir kalemleri ile daha fazla büyümeyi ve yıldız oyuncuları kadrosuna katmak amacında.
Bazı takımlar satış üzerine politika benimserken kimileri ise alt yapı üzerinden bir gelir modelini tercih ediyor.
Dünyada tanınırlık, forma satışları ve yayın bilgileri de büyük önem taşıyor.
Ancak dünyanın en zengin takımları arasında flaş bir ekip de var.
İşte ilk 10 kulüp ve yaşadıkları büyüme...
1 yıllık değişim: %15 | Sahip/hakim hissedar: Stanley Kroenke | Lig: İngiltere Premier Ligi | İşletme geliri: 140 milyon dolar
1 yıllık değişim: %3 | Sahipler/hakim hissedarlar: Kulüp üyeleri | Lig: Almanya Bundesliga | İşletme geliri: 84 milyon dolar
1 yıllık değişim: %2 | Sahip/hakim hissedar: Şeyh Mansour bin Zayed Al Nahyan | Lig: İngiltere Premier Ligi | İşletme geliri: 148 milyon dolar
1 yıllık değişim: %2 | Sahipler/hakim hissedarlar: John Henry, Tom Werner | Lig: İngiltere Premier Ligi | İşletme geliri: 102 milyon dolar
1 yıllık değişim: %2 | Sahipler/hakim hissedarlar: Kulüp üyelerinin | Lig: İspanya La Liga | İşletme geliri: - 145 milyon dolar
1 yıllık değişim: %9 | Sahipler/hakim hissedarlar: Glazer ailesi, Sir Jim Ratcliffe | Lig: İngiltere Premier Ligi | İşletme geliri: 187 milyon dolar
1 yıllık değişim: %9 | Sahipler/hakim hissedarlar: Kulüp üyeleri | Lig: İspanya La Liga | İşletme geliri: 76 milyon dolar