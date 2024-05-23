Alman fondaşı DW sokak köpekleri üzerinden algıya soyundu!





"SİSTEMLİ DÜŞMANLIK YARATILDI"



Haber kuruluşunun resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Sistemli olarak bir köpek düşmanlığı yaratıldı. Çünkü ona bütçe ayırmak istemediler." ifadeleri kullanıldı.

Hayvan hakları savunucularına işaret edilerek, onlara göre sorunun büyümesinden belediyelerin sorumlu olduğu iddia edildi. Bu durumda cezalandırılanların ise hayvanlar olacağı ileri sürüldü.