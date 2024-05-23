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Alman fondaşı DW sokak köpekleri üzerinden algıya soyundu!

Alman fondayı DW başıboş sokak köpekleri üzernden algı oyununa soyundu. Almanya merkezli medya organı Deutsche Welle (DW) ise başıboş köpeklere karşı atılacak adıma karşı çıkıyor. DW Türkçe'nin 22 Mayıs 2024 tarihinde paylaştığı haberinde düzenleme karşıtı mesajlar verildi. Ancak DW'nin İngilizce yayın yapan internet sitesinde 2011 yılında yayınlanan bir haberde ise tam tersi bir haber yaptığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 21:19 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 21:19
Alman fondaşı DW sokak köpekleri üzerinden algıya soyundu!

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Türkiye'de başıboş sokak köpeklerinin yol açtığı ölümlerin ve yaralanmaların önüne geçmek için düğmeye basıldı. Köklü değişimi hedefleyen yasal hazırlıklara hız verildi.



Düzenleme kapsamında her bir köpeğin sahiplenilmesi için 30 gün bekleme süresi öngörülüyor.

Bu süre içinde sahiplenilmeyen köpekler uyutulacak. Söz konusu köpeklerin ardından boş kalan barınaklara yenileri yerleştirilirken, süreç aynı şekilde devam edecek.



DW'NİN 'BAŞIBOŞ KÖPEK' ALGISI

Almanya merkezli medya organı Deutsche Welle (DW) ise başıboş köpeklere karşı atılacak adıma karşı çıkıyor. DW Türkçe'nin 22 Mayıs 2024 tarihinde paylaştığı haberinde düzenleme karşıtı mesajlar verildi.



"SİSTEMLİ DÜŞMANLIK YARATILDI"

Haber kuruluşunun resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Sistemli olarak bir köpek düşmanlığı yaratıldı. Çünkü ona bütçe ayırmak istemediler." ifadeleri kullanıldı.

Hayvan hakları savunucularına işaret edilerek, onlara göre sorunun büyümesinden belediyelerin sorumlu olduğu iddia edildi. Bu durumda cezalandırılanların ise hayvanlar olacağı ileri sürüldü.



"İNSANLARA SALDIRIYORLAR"

DW'nin İngilizce yayın yapan internet sitesinde 2011 yılında yayınlanan bir haberde ise tam tersi durum söz konusu.

"Sokak köpekleri sorunu" başlıklı haberde, bu hayvanların yol açtığı olumsuzluklara dikkat çekiliyor. Başıboş köpeklerin ciddi sağlık sorununa yol açtığı belirtilerek, "Hastalık yayıyorlar, insanlara saldırıyorlar." şeklinde ifadeler kullanılıyor.


İŞTE O HABER

Ekim 2000'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te Georgeta Stoicescu adlı kişiye bir grup köpeğin saldırılmasına işaret edilen haberde şöyle deniliyor:

7 başıboş köpekten oluşan bir grup, Bükreş'teki evinin önünde saldırdı. Isırıp yere düşürdüler. Öldüğü 2007'ye kadar bile yaraları hiçbir zaman tam olarak iyileşemedi. Saldırıdan kimse sorumlu tutulmadı.

AİLESİNE TAZMİNAT ÖDENDİ
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, Romanya hükümetinin başıboş köpekler sorununa çözüm bulmayarak Stoicescu'nun yaşama saygı hakkını ihlal ettiğine hükmettiği ve ailesine tazminat ödenmesini kararlaştırdığına ilişkin gelişmeye de haberde dikkat çekiliyor.


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